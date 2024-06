Lyft-aktien genvinder Minnesota rideshare-chaufførernes løntab, da indtjeningen i 1. kvartal slog forventningerne

Lyft-aktien (NASDAQ:LYFT) er steget i eftermarkedstiderne efter udgivelsen af deres første kvartals indtjeningsrapport, som overgik markedets forventninger. Den positive indtjeningsrapport hjalp Lyft med at genvinde de tab, der er påløbet i dag på grund af kompromissatsen for rideshare-chauffører i Minnesota.

Tidligere i dag nåede Minnesota lovgivere og Minneapolis City Council et kompromis om kørsels-chaufførers lønsatser på $1,27 per mile og 49 cents per minut, hvilket er lavere end oprindeligt foreslået. Taksterne vakte bekymring blandt rideshare-giganterne Uber og Lyft, og begge virksomheder kritiserede priserne som stadig for høje, og udtrykte utilfredshed med ikke at være en del af forhandlingsprocessen og truede endda med at forlade staten.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.