Rivian Q1-indtjening: omsætningen springer hele 81 %

Rivian Automotive Inc (NASDAQ: RIVN) glider i forlængede timer tirsdag efter at have rapporteret markedsslående økonomiske resultater for sit første kvartal.

Aktien stiger også, fordi EV-firmaet udsendte positive produktionsvejledninger for 2024. $RIVN forventer nu at tjene omkring elektriske køretøjer i år.

Analytikere var til sammenligning kl. RJ Scaringe – administrerende direktør for Rivian Automotive sagde i en pressemeddelelse i dag:

Det Nasdaq-noterede firma leverede 13.588 køretøjer i sit nyligt afsluttede kvartal mod 12.415 forventet. Rivian-aktien er nu steget godt over 10 % i forhold til sit laveste år til dato.

Tabte 1,44 milliarder dollars mod 1,34 milliarder dollars for året siden

Tabet pr. aktie faldt også fra til

Justeret EBITDA udskrevet til $798 millioner i henhold til indtjeningsrapporten

Omsætningen steg 82% år-til-år til 1,20 milliarder dollars

Konsensus var et aktietab på $1,15 på $1,17 milliarder i omsætning

Rivian Automotive sluttede kvartalet med $9,05 milliarder i samlet likviditet. CEO Scaringe sagde også tirsdag:

