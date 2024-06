Jim Cramer er al ros til Arista Networks CEO efter Q1 indtjening

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Den berømte investor Jim Cramer er al ros til Jayshree Ullal – administrerende direktør for Arista Networks Inc (NYSE: ANET), efter hendes virksomhed rapporterede økonomiske resultater for sit første kvartal i går aftes.

Cramer har været optimistisk på Arista Networks

Arista Networks toppede praktisk talt Street estimater for både overskud og omsætning i sit første finansielle kvartal. Ifølge Mad Money-værten:

$ANET er nu oppe med klubnavnet Broadcom som nabo til Titans, som CEO Jayshree Ullal kalder dem. Er hun den bedste i tilstødende til hyperscalere? Det begynder jeg at tro.

At investere i computernetværksvirksomheden er attraktivt at skrive, også fordi dets andel af porte endelig begynder at slå Ciscos.

Bemærk, at Cramer anbefalede at købe Arista Networks-aktier ved en tilbagetrækning i midten af februar.

Morgan Stanley ser opad i $ANET til $340

Arista Networks kom også forud for forventningerne med hensyn til fremtidig guidance, men dets udsigter tydede ikke desto mindre på en smule afmatning i fremtiden.

Det skyldes, at kunstig intelligens vil tage indtil næste år (når strøm, køling og GPU’er er mere tilgængelige for kunderne) at præsentere sig selv som en mere udtalt medvind for $ANET – fortalte CEO Ullal analytikere på indtjeningsopkaldet tirsdag.

Også i dag hævede analytikere hos Morgan Stanley deres kursmål på Arista Networks aktie til $340. Det tyder på en 15% opside herfra.

Det børsnoterede firma i New York godkendte også yderligere 1,2 milliarder dollars i aktietilbagekøb i aftes.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.