New York Times Q1-indtjening: Indtægterne overstiger estimaterne for at springe til $594 M, efterhånden som digitale abonnementer vokser

New York Times rapporterede onsdag et vellykket første kvartal, der oversteg estimater for omsætning og overskud, da dens mangfoldige indholdspakkestrategi tiltrak flere abonnenter.

Forud for det amerikanske præsidentvalg i 2024 og store sportsbegivenheder har udgiveren i stigende grad fokuseret på at kombinere sin kernenyhedsdækning med en række indhold, herunder podcasts, madlavningsopskrifter og spil.

NYTs indtægter overgår forventningerne

Selskabet annoncerede en omsætning på $594 millioner for kvartalet, lidt over analytikernes forventninger på $591,9 millioner ifølge LSEG-data.

Den justerede indtjening lå på 31 cents pr. aktie, hvilket oversteg de anslåede 20 cents. Dette løft tilskrives en stigning på næsten 8% i abonnementsindtægter, som nåede $429 millioner.

Omsætningen fra produkter kun digitalt oplevede også en betydelig stigning på over 13 % på grund af højere efterspørgsel efter virksomhedens bundte- og multiprodukttilbud.

Abonnentvækst midt i skiftende tendenser

På trods af de positive omsætningstendenser observeredeNew York Times en afmatning i væksten af abonnenter, der kun er digitalt, og tilføjede 210.000 i første kvartal, et fald fra 300.000 i det foregående kvartal.

Annonceindtægter i et digitalt skifte

Den samlede annonceindtægt faldt en smule med 2,4 % til 103,7 millioner USD.

Digital annoncering, som repræsenterer den største del af virksomhedens annoncesalg, oplevede dog en stigning på næsten 3%. Dette skift fremhæver en bredere branchetrend, hvor marketingfolk bevæger sig væk fra print til digital- og sportsannoncering for at engagere et yngre og bredere publikum.

Athletic oplever betydelig vækst

I modsætning til den generelle annoncenedgang rapporterede The Athletic, der fokuserede på sportsdækning, et betydeligt 33 % hop i den samlede omsætning og en stigning på 18 % i abonnementsindtægter, især i forventning om OL i Paris.

Udfordringer på tryk

New York Times rapporterede også om en nedgang i sin printsektor, hvor printannonceomsætningen faldt med omkring 10 % og et fald på 2 % i omsætningen af trykte abonnementer.

Dette understreger de løbende udfordringer, som traditionelle trykte medier står over for i en stadig mere digital verden.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.