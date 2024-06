PayPals succes i første kvartal ændrer markedsstemningen

I første kvartal af 2024 lykkedes det PayPal Holdings Inc (NASDAQ: PYPL) at klare sig godt. Virksomheden rapporterede en indtjening, der oversteg forventningerne, hvilket antændte en stigning i aktiekursen.

Deres indtjening pr. aktie var $1,40, hvilket var højere end analytikernes forventninger med $0,18. Desuden slog de $7,7 milliarder i omsætning, de rapporterede for Q1, også forudsigelserne med $180 millioner.

På trods af et fald på 1% i aktive konti år-til-år, og nåede 427 millioner, fremviste virksomheden lovende vækstindikatorer med en bemærkelsesværdig stigning på 14% i det samlede betalingsvolumen til $403,9 milliarder og en stigning i betalingstransaktioner til 6,5 milliarder.

Ser frem til, tror PayPal, at de vil fortsætte med at klare sig ret godt i andet kvartal af 2024, selvom deres omsætningsvækst måske er en smule langsommere, end de fleste mennesker forventer. Virksomhedens administrerende direktør, Alex Chriss, talte om, hvordan de fokuserer på at sikre, at PayPal forbliver succesfuld i det lange løb.

Lad os nu, på baggrund af PayPals imponerende økonomiske resultater og markedsrespons, dykke ned i den tekniske analyse af PYPL-aktier for at skelne potentielle tendenser og muligheder i de kommende dage.

Rutsjebaneturen

PayPals aktie har været en rutsjebanetur siden 2017. Den handles i øjeblikket på de samme niveauer, som den handlede tilbage i midten af 2017, hvilket betyder, at langsigtede aktionærer ikke har genereret noget afkast i løbet af de sidste 7 år.

Men midt i denne langvarige stagnation har der været øjeblikke med spændende opstigning, især under post-COVID-rallyet. I denne periode steg aktien fra omkring $80 til over $300, hvilket gav et glimt af håb til investorerne. Alligevel viste denne eufori sig kortvarig, da aktien hurtigt faldt tilbage til niveauer under $80 mellem september 2021 og juni 2022.

PYPL-diagram af TradingView

Siden da har vi set starten på et andet langsomt og gradvist fald fra $100-niveauer til $50. Men dette fald ser ud til at være slut i oktober 2023.

Hvad betyder det for investorer, der ønsker at købe aktien på lang sigt? De kan købe aktien på det nuværende niveau i nærheden af $65, mens de beholder $50 som bund. Hvis aktien går under, er det bedre at sælge den på det tidspunkt.

Kortsigtet styrke, men modstand på $68

På PayPals kortsigtede diagram kan vi se, at aktien har været i en opadgående trend siden november 2023. Selvom den har været interval-bundet siden februar 2023, er $58,2-$62 dukket op som en akkumuleringszone, og $68 er dukket op som en stærk kortsigtet modstand.

PYPL-diagram af TradingView

For handlende, der er bullish på aktien, er der to spil. Enten kan de vente på, at aktien falder lidt og begynde at købe den, mens de holder et stoptab på $58,2 eller ikke falder under den kortsigtede opadgående trendlinje. De kan også vente på, at aktien lukker over $68 og derefter købe den, mens de holder et stop loss på $62. De umiddelbare opsidemål er $77,5 og $88.

For handlende, der har en bearish udsigt, kan de shorte aktien på det nuværende $66-niveau med et stoptab et par cents over $68,6. Det første profitmål for korte handler er $62, og det andet profitmål er $58,2.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.