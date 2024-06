Reddit lager op 10% på Q1 indtjening: er det for sent at købe?

Reddit Inc er allerede oppe tæt på 40% i forhold til sit laveste år til dato, men analytikere hos Citi er overbevist om, at det ikke er løbet tør for juice endnu.

Reddit aktie kan stige yderligere 20%

Investeringsselskabet gentog sin “køb”-vurdering på den sociale nyhedsaggregator her til morgen og hævede sit kursmål til $65, hvilket tyder på yderligere 20% opad herfra.

Citi er fortsat optimistisk på Reddit-aktien efter kvartalsrapporten, som det sociale netværk på forummet udsendte i aftes. Analytikere hos the Financial Services Behemoth fortalte kunder i dag:

Efterhånden som Reddit bygger sin annoncestak ud, ser vi efter søgning (1B+ månedlige forespørgsler) og videoindtægtsgenerering, der potentielt kan begynde i 2024, hvilket skaber en mellemsigtet katalysator for vækst.

På trods af stigningen i onsdags er $RDDT faldet 15% i forhold til dets højeste år til dato.

Reddit smadrede estimater i sit finanspolitiske Q1

Reddit Inc så sin omsætning vokse med 48% på årsbasis til $243 millioner (godt over forventningerne) i sit regnskabsmæssige første kvartal.

Citi er positiv over for det New York-børsnoterede firma, fordi det også udstedte imponerende guidance for sit nuværende finansielle kvartal. Ifølge CEO Steve Huffman:

Vi ser dette som begyndelsen på et nyt kapitel, mens vi arbejder på at bygge den næste generation af $RDDT.

Virksomheden på 8,0 milliarder dollars baseret i San Francisco, Californien, vil forbedre sin markedsandel inden for annoncering, efterhånden som engagementstendenserne fortsætter med at forbedre sig fremad, tilføjede Citi-analytikere i deres forskningsnotat onsdag.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.