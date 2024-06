Royal Caribbean går på ansættelsestog, da efterspørgslen efter krydstogter rammer rekordhøjt i 2023

Royal Caribbean Group er i gang med et massivt rekrutteringsfremstød og planlægger at ansætte omkring 10.000 arbejdere i 2024 til at bemande sine skibe og private destinationer midt i rekordstor efterspørgsel efter krydstogter.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Royal Caribbeans globale søgen efter medarbejdere

Copy link to section

Med krydstogtreservationer, der når alle tiders højder, samarbejder Royal Caribbean med turistråd og havneoperatører verden over for at dække det voksende behov for arbejdskraft.

Denne globale rekrutteringsindsats spænder fra Caribien til steder så langt væk som Gambia, hvilket fremhæver virksomhedens ekspansive tilgang til at finde talent.

Krydstogtsoperatøren beskæftiger i øjeblikket omkring 700 arbejdere fra Gambia og søger at øge dette antal markant.

Royal Caribbeans ekspanderende flåde

Copy link to section

Fremstødet for flere arbejdere falder sammen med Royal Caribbeans planer om at introducere tre nye skibe til sin flåde.

Denne udvidelse er en del af grunden til, at krydstogtsrederiets søbaserede arbejdsstyrke vil vokse, på trods af at den er 6 % lavere ved udgangen af 2023 sammenlignet med året før.

Uddannelse og træning er nøglen til at nå rekrutteringsmålene

Copy link to section

Bestræbelserne på at imødekomme efterspørgslen efter arbejdskraft er ikke uden udfordringer.

Royal Caribbean og dets industririval Carnival har opfordret Caribbean Maritime University i Jamaica til at forbedre kortsigtede færdigheder og certificeringskurser for at forberede flere arbejdere til karrierer til søs.

Tilsvarende i St. Maarten tiltrak et rekrutteringsfremstød, der sigtede på at ansætte 1.000 medarbejdere, ikke så mange ansøgere som forventet, hvilket indikerer potentielle huller i bevidsthed eller interesse for maritime karrierer.

Regionale svar på rekrutteringsindsatsen

Copy link to section

På De Britiske Jomfruøer markerer en ny anmodning om rekrutteringsstøtte fra Royal Caribbean den første for regionen.

BVI Havnemyndigheden udtrykte sin hensigt om at følge op på krydstogtrederiets anmodning om at se, hvordan man bedst faciliterer denne storstilede beskæftigelsesmulighed.

I mellemtiden er der diskussioner i gang i St. Maarten om, hvordan man kan forbedre rekrutteringsresultaterne efter mindre end en tredjedel af det målrettede antal anvendt under sidste års kampagne.

Hvordan klarer krydstogtindustrien det?

Copy link to section

Florida-Caribbean Cruise Association bemærker, at der er brug for titusindvis af arbejdere fra Caribien og Latinamerika, efterhånden som nye skibe indsættes på tværs af industrien.

En af de store udfordringer, som turistråd og havne nævner, er at uddanne potentielle kandidater om mulighederne og realiteterne ved en karriere til søs.

Da Royal Caribbean forbereder sig på endnu et rekordår i omsætning og flådeudvidelse, er dets globale ansættelsesinitiativ en kritisk komponent for at opretholde vækst og udnytte den blomstrende interesse for krydstogtsferier.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.