Snap annoncerer planer om 650 millioner dollars private tilbud

Snap Inc er nede med 3,0% i skrivende stund efter at have annonceret planer om et privat udbud af konvertibel gæld.

Det sociale medieselskab vil tilbyde 650 millioner dollars konvertible seniorsedler “forfalder 2030”, ifølge pressemeddelelsen onsdag.

Renter og omregningskurser for noterne er endnu ikke fastlagt.

Nyheden følger en stigning på 50 % i Snap-aktien på baggrund af indtjening i 1. kvartal, der praktisk talt toppede Street-estimaterne. Det børsnoterede firma i New York udsendte også opmuntrende vejledning for dets nuværende finansielle kvartal i sidste måned.

Bemærk, at Robert C. Murphy – teknologichef i firmaet på 28 milliarder dollars baseret i Santa Monica, Californien, solgte 1,0 millioner aktier i Snap for over 14 millioner dollars efter opgangen efter indtjening.

Snap sagde, at det vil bruge provenuet fra det private tilbud, som det annoncerede i dag til virksomhedsformål.

Det har til hensigt at bruge dem til at tilbagekøbe sine udestående konvertible obligationer med forfald næste år og også i 2026, tilføjede pressemeddelelsen onsdag.

“Disse transaktioner kan lægge et opadgående pres på handelsprisen på Snap-aktien, hvilket får den til at handle til højere priser, end det ville være tilfældet i fravær af disse køb.”

Bemærk, at $SNAP forventer op til $45 millioner i justeret EBITDA i sit andet finansielle kvartal versus analytikere på $15,5 millioner. Wall Street har i øjeblikket en konsensus “hold”-rating på Snap-aktier.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.