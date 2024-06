Disse 3 europæiske forsvarslagre har været stigende i 2024, her er grunden

STOXX Europe Total Market Aerospace & Defence Index er steget mere end 25 % år-til-dato på grund af de igangværende geopolitiske spændinger i Europa og på det seneste i Mellemøsten.

Men de følgende 3 europæiske forsvarsmatier har vundet endnu mere end deres amerikanske modparter. Lad os undersøge hvorfor.

Rheinmetall AG (ETR: RHM)

Rheinmetall er i øjeblikket steget med hele 80 % for året, primært på baggrund af Israel-Hamas-konflikten.

Aktier i dette tyske firma noterer sig et mere udtalt skridt, fordi europæiske lande valgte at skære ned på deres forsvarsbudgetter efter den kolde krig, mens USA holdt det højt efter 9/11.

Med andre ord udvides EU’s forsvarsbudget i år, men fra en lavere base end USA – og det betyder en større fordel for folk som Rheinmetall.

$RHM tiltrækker investorer, fordi det også betaler et udbytte på over 1,0% ved skrivning.

Leonardo SpA (BIT: LDO)

Leonardo er også en europæisk forsvarsaktie, der har været i en skarp optrend siden starten af 2024.

En del af årsagen er, at medlemmer af Den Europæiske Union sigter mod at indkøbe omkring halvdelen af de forsvarsrelaterede produkter fra virksomheder baseret på deres kontinent i stedet for at være afhængige af import.

Nu hvor forsvarsbudgetterne stiger på grund af Ukraine- krigen og de igangværende spændinger i Mellemøsten, giver denne forpligtelse en større fordel for de relevante aktier, herunder $LDO.

Leonardo-aktien er steget omkring 50 % for året ved skrivning.

Thales SA (EPA: HO)

Endnu en europæisk forsvarsmateriel, der har samlet sig i år på grund af den igangværende konflikt mellem Israel og Hamas.

Bemærk, at medlemmer af NATO sigter mod at bruge 2,0 % af deres bruttonationalprodukt på forsvar. I 2024 er 18 medlemmer af alliancen på vej til at nå dette mål mod kun tre i 2014.

Selv Tyskland har forpligtet 2,0 % af sit BNP til forsvar i 2014 for første gang i mere end tre årtier på grund af de udbredte geopolitiske spændinger.

Og det hjælper europæiske forsvarsaktier som Thales med at rally i år. Wall Street har i øjeblikket en konsensus “overvægtig” rating på $HO.

