Duolingo-aktien faldt 12 % trods rekordrentabilitet og omsætningsvækst, her er grunden

Duolingo, den populære sprogindlæringsapp, står over for sin langsomste hastighed af abonnenttilføjelser siden 2022, hvilket har sat virksomheden i fare for at falde fra sin høje placering i Obsidian League.

På trods af, at markedets forventninger oversteg den daglige gennemsnitlige brug for kvartalet, der sluttede i marts, faldt appens aktier med 12 % i løbet af natten, hvilket understreger investorernes bekymringer om dens vækstbane.

Duolingo har en stabil vækst, men aftagende momentum

Daglige aktive brugere (DAU) steg med 55 % og nåede 31,4 millioner, en fortsættelse af appens stærke ydeevne under pandemien, da mange mennesker tog nye sprog til sig under lockdowns. Duolingos administrerende direktør Luis von Ahn udtrykte dog et forsigtigt syn.

“Vi havde 10 kvartaler med accelererende DAU-vækst, og vi blev ved med at sige næsten hvert kvartal: sådan kan det her ikke ske for evigt”.

Denne erkendelse af uundgåelige afmatninger kan have bidraget til investorernes uro på trods af de overordnede positive tal.

Rekordoverskud og omsætningsvækst

I modsætning til afmatningen i væksten rapporterede Duolingo en robust økonomisk præstation for kvartalet.

Selskabets nettoindtægt var på 27 millioner dollars, en væsentlig forbedring fra et nettotab på 2,6 millioner dollars i samme kvartal året før.

Omsætningen oplevede også en væsentlig stigning, en stigning på 45% til $167 millioner.

Denne økonomiske succes var til dels drevet af innovationer i appen og nye prisstrategier, herunder dyrere pakker til familier og en ubegrænset brugsmulighed kaldet Max, som nu tegner sig for 10 % af de aktive brugere.

Indtjeningsudsigt og investorreaktion

På trods af de stærke økonomiske resultater og en opjustering af omsætningsprognosen for året til $735,5 millioner fra $729,5 millioner, forblev fokus for investorer på det aftagende tempo for nye brugertilføjelser.

Denne bekymring afspejles i den forventede åbningskurs for Duolingo-aktier, et fald på 12% til $244,64.

