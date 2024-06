I dag offentliggjorde den globale onlinespilplatform Roblox Corporation sine finansielle resultater for 1. kvartal 2024, før de amerikanske markeder åbnede.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Som en af de mest udbredte spilplatforme i USA, og en af de mest aggressivt voksende på verdensplan, har Roblox et enormt potentiale – og investorspænding – bygget op til 2024-året.

Roblox har tidligere annonceret sine intentioner om at trænge ind på andre demografiske og ældre markeder end de tweens, det normalt forbindes med, med henvisning til en storstilet netværks- og datingplatformskapacitet, som den er ved at opbygge – hvilket kan betyde et massivt uudnyttet potentiale.

Også ‘Robux’, Roblox’ virtuelle valutasystem i spillet, fortsætter med at rumme et massivt potentiale for købsstrømme i spillet for virksomheden og være en svøbe for forældres tegnebøger overalt.

Det økonomiske resultat i dag

Copy link to section

Roblox Corporation rapporterede, at nettotab, der kan henføres til almindelige aktionærer, var $270,6 millioner, mens det konsoliderede nettotab var $271,9 millioner.

Omsætningen var dog på 801,3 millioner dollars, en stigning på 22% i forhold til året før.

Dette skyldtes delvist, at den gennemsnitlige daglige aktive bruger var 77,7 millioner, en stigning på 17 % i forhold til året før.

Måske mest opmuntrende var Roblox’ nettolikvider og likvider leveret af driftsaktiviteter $238,9 millioner, en stigning på 37% år-over-år, mens frie pengestrømme var $191,1 millioner, en stigning på 133% siden Q1 2023.

I mellemtiden rapporterede selskabet også justeret EBITDA med et tab på $6,9 millioner.

Forventninger forud for indtjening

Copy link to section

I dette kvartal håbede analytikerne meget på at se en reduktion af de nettotab, som Roblox har oplevet indtil nu, og var optimistiske med stigende indtægter på omkring $930 millioner.

Så er der Roblox’ egne forventninger. I sin udgivelse af resultater for 4. kvartal 2023 gav Roblox følgende vejledning for 1. kvartal 2024:

Omsætning mellem $755 millioner og $780 millioner.

Bookinger mellem $910 millioner og $940 millioner.

Konsolideret nettotab mellem $347 millioner og $342 millioner.

Justeret EBITDA-tab på mellem $55 millioner og $50 millioner, som inkluderer:

Stigning i udskudt omsætning mellem $158 millioner og $163 millioner.

Stigning i udskudte omsætningsomkostninger mellem et tab på $33 millioner og $35 millioner.

Tidligere resultater: en sammenligning

Copy link to section

Roblox rapporterede et nettotab på over $323 millioner sidste kvartal, på trods af ellers opmuntrende tal som en massiv stigning i brugere og vedvarende loyalitet fra eksisterende, plus en stigning på 30% i omsætningen i Q4.

Sammenlignet med disse økonomiske resultater for 1. kvartal 2023 var kvartalet på mange måder bedre end forventet.

De økonomiske resultater for 1. kvartal 2023 var :

Omsætningen var $655,3 millioner, en stigning på 22% år-over-år og en stigning på 24% år-over-år på en konstant valutabasis

Bookinger var $773,8 millioner, en stigning på 23% år-over-år og en stigning på 25% år-over-år på en konstant valutabasis

Nettotab, der kan henføres til almindelige aktionærer, var $268,3 millioner

Nettolikviditet fra driftsaktiviteter var $173,8 mio

Gennemsnitlige daglige aktive brugere (‘DAU’er’) var 66,1 millioner, en stigning på 22 % år-til-år

Timerne var på 14,5 milliarder, en stigning på 23 % i forhold til året før

Gennemsnitlige reservationer pr. DAU var $11,70, fladt år-til-år

I mellemtiden havde det foregående kvartal (4. kvartal 2023) følgende resultater:

Omsætningen var $749,9 millioner, en stigning på 30% i forhold til året før.

Bookinger var $1.126,8 millioner, en stigning på 25% i forhold til året før.

Nettotab, der kan henføres til almindelige aktionærer, var $323,7 millioner.

Nettolikviditet fra driftsaktiviteter var $143,3 millioner, en stigning på 20% i forhold til året før.

De gennemsnitlige daglige aktive brugere (‘DAU’er’) var 71,5 millioner, en stigning på 22 % år-til-år.

Gennemsnitlige månedlige unikke betalere var 15,9 millioner, en stigning på 18 % i forhold til året før, og gennemsnitlige bookinger pr. månedlige unikke betaler var 23,65 USD, en stigning på 6 %.

Timerne var på 15,5 milliarder, en stigning på 21 % i forhold til året før.

Gennemsnitlige bookinger pr. DAU var $15,75, en stigning på 3% år-til-år.

Nettolikviditeten var $2,2 milliarder; Covenant Adjusted EBITDA var $259,6 millioner, en stigning på 42% år-til-år.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.