Taiwan vedtager 4 love til at tackle svig og hvidvaskning af penge i digitale aktiver

Taiwans Executive Yuan har taget et væsentligt skridt for at dæmme op for økonomisk kriminalitet ved at godkende fire nye love, der har til formål at bekæmpe svig og styrke foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, især inden for det digitale aktivområde.

Som rapporteret af den lokale avis ‘ abmedia ‘ sigter disse love tilsammen på at stramme regeringens greb om en række kriminelle aktiviteter, hvilket sikrer en robust juridisk ramme til at håndtere nye udfordringer inden for finans og teknologi.

Detaljeret oversigt over den nye lovgivning

Den nye lovpakke omfatter loven om forebyggelse af kriminalitet og svig, loven om forebyggelse af hvidvask af penge, loven om teknologiefterforskning og -sikkerhed og loven om kommunikationssikkerhed og -tilsyn.

Disse love er designet til at arbejde i synergi for at tackle kompleksiteten af moderne økonomisk kriminalitet, med et særligt fokus på den hastigt udviklende sektor af digitale aktiver.

Styrket lov om forebyggelse af hvidvask

Et nøgletræk ved opdateringerne er den fornyede lov om forebyggelse af hvidvaskning af penge, som nu pålægger strengere sanktioner for manglende overholdelse, specifikt rettet mod udbydere af virtuelle aktiver (VASP’er).

Bemærkelsesværdige ændringer omfatter strenge registreringskrav, med straffe for manglende overholdelse på op til to års fængsel.

Loven indfører særlige kategorier for hvidvaskning af penge, der involverer virtuelle aktivkonti og tredjepartsbetalingskonti, med straffe fra seks måneder til fem års fængsel og bøder på op til NT$50 millioner.

Reguleringsforanstaltninger for valutahandlere

De reviderede love sætter også strenge overholdelsesregler for både indenlandske og udenlandske valutahandlere, der opererer i Taiwan.

Disse regler påbyder, at forhandlere af udenlandsk valuta enten gennemfører passende virksomhedsregistrering eller etablerer filialer i landet, for at sikre, at de opfylder Taiwans standarder for bekæmpelse af hvidvaskning af penge.

Indvirkning på cryptocurrency-industrien

Finanstilsynskommissionens næstformand, Qiu Shuzhen, fremhævede FSC’s vitale rolle i denne reguleringsrevision.

Hans bemærkninger understregede en forpligtelse til strengt tilsyn, intern kontrol og øget gennemsigtighed.

Dette lovgivningsmæssige skridt har allerede set femogtyve virtuelle valutavekslinger i Taiwan bekræfte deres overholdelse af de nye bestemmelser om bekæmpelse af hvidvaskning af penge.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.