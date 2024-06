Akamai skal fusionere med Cloudflare: Jim Cramer

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Akamai Technologies Inc (NASDAQ: AKAM) skal fusionere med folk som Cloudflare eller Fastly, ifølge Jim Cramer. Aktierne i Cambridge-hovedkvarteret faldt 8,0% fredag.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Cramer deler syn på Akamai Technologies

Copy link to section

Mad Money-værten fik al ros til $AKAMs cybersikkerhedsenhed på CNBC’s “Squawk Box” i dag.

Men dets indholdsleveringsnetværk, tilføjede han, er “gammeldags” og bør derfor konsolideres. Han anbefalede at lade Matthew Prince – administrerende direktør for Cloudflare “overtage det”.

Jim Cramer forventer, at Akamai Technologies er “meget værd, hvis du aflaster den dårlige division]”.

Han kaldte endda sin cybersikkerhedsvirksomhed for en “kronjuvel” og udtrykte skuffelse over, at $AKAM i øjeblikket ikke får nogen kredit for det segment.

Højdepunkter fra Akamai Q1 indtjeningsmeddelelse

Copy link to section

Cramers bemærkninger følger den kvartalsvise resultatrapport, som Akamai Technologies offentliggjorde i aftes.

Det Nasdaq-noterede firma så sin leveringsindtægt på 11 % på årsbasis, men sikkerhedsindtægterne steg med hele 21 % til 491 millioner dollars i dets regnskabsmæssige 1. kvartal.

Bemærk, at cybersikkerhedsvirksomheden i $AKAM for nylig vandt en kontrakt fra den amerikanske hær for “taktisk identitet som en del af nul tillid push”.

Akamari-aktien er også nede, fordi en Citi-analytiker sænkede sit kursmål på den til $110, efter at teknologivirksomheden negativt reviderede sin helårs-guidance for at afspejle en “styrkende amerikanske dollar, en stor kunde på sociale medier, der optimerer omkostningerne og bremser trafikvæksten på tværs af branchen” fredag.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.