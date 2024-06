Honda opnår rekordindtjening i 1. kvartal: Driftsoverskuddet rammer 1,38 billioner yen

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

I dag, den 10. maj 2024, rapporterede Honda Motor Co., Ltd. sin indtjening for første kvartal af FY24.

Hondas driftsresultat for dette kvartal nåede et rekordhøjt niveau på 1 billion 381,9 milliarder yen og driftsoverskudsgraden var 6,8 %.

Honda Groups nettoomsætning og overskud

Hondas salg af motorcykelforretninger steg i Europa sammenlignet med året før, med et samlet salg på 18 millioner 819.000 enheder. Dets driftsresultat nåede et historisk højdepunkt på 556,2 milliarder yen.

Selskabets salg af biler steg i Nordamerika med et samlet salg på 4 millioner 109.000 enheder. Driftsoverskuddet var på 560,6 milliarder yen.

Dog faldt Hondas salg af elprodukter i Nordamerika med et samlet salg på 3 millioner 812.000 enheder. I virksomhedens elprodukter og andre forretninger var driftsresultatet et minus på 8,8 milliarder yen.

Inden for finansielle tjenesteydelser var driftsoverskuddet 273,9 milliarder yen.

Hondas konsoliderede driftsresultat steg med 601,2 milliarder yen til 1 billion 381,9 milliarder yen i dette kvartal på grund af forbedret modelrentabilitet og øget salg af biler.

Virksomhedens ROIC var 9,1% og ROE var 9,3%.

Resultat før indkomstskat blev forbedret med 762,8 milliarder yen sammenlignet med FY23, hvilket resulterede i et samlet overskud på 1 billion 642,3 milliarder yen.

Hondas frie pengestrøm for ikke-finansielle servicevirksomheder var 1 billion 460,9 milliarder yen. Netto kontanter ved udgangen af perioden var 3 billioner 761,6 milliarder yen i alt.

Fremtidige fremskrivninger

Inden FY25 sigter virksomheden mod at opnå et driftsoverskud på 1 billion 420 milliarder yen og en driftsoverskudsmargin på 7%.

Fremtidige investeringskilder for Honda steg med 1 billion yen sammenlignet med FY23 til ca. 3 billioner yen. Udbyttet på 68 yen i dette kvartal var 28 yen mere end FY23. Selskabet forudser, at det i FY25 vil gennemføre et aktietilbagekøb på 300 milliarder yen.

Initiativer for det næste regnskabsår omfatter et aktietilbagekøb på 300 milliarder yen. Selskabet er også på vej til at opnå en overskudsgrad på 7%.

