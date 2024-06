iTeos Therapeutics Inc er steget 30 % i dag efter at have annonceret planer om et registreret direkte tilbud.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

iTeos Therapeutics-aktien stiger med indtjening i 1. kvartal

Copy link to section

Bioteknologiselskabet vil sælge i alt 1.142.857 aktier til $17,50 hver, hvilket svarer til en præmie på 44% på dets tidligere lukning.

Udbuddet vil også omfatte “forhåndsfinansierede warrants til køb af op til 5.714.285 aktier”, ifølge pressemeddelelsen fredag.

Også i dag sagde $ITOS, at det tabte $38,2 millioner eller $1,07 per aktie i 1. kvartal. Det kom markant op fra et tab på 15,6 millioner dollars eller 44 cents per aktie i samme kvartal sidste år.

Alligevel er iTeos Therapeutics-aktien nu steget hele 70 % i forhold til sit laveste år til dato i slutningen af januar.

Hvordan vil $ITOS bruge provenuet fra tilbuddet?

Copy link to section

Det registrerede direkte udbud vil rejse omkring $120 millioner i bruttoprovenu, som iTeos Therapeutics vil bruge til at “fremme sine kliniske programmer og prækliniske pipeline”.

En del af overskuddet vil også gå til generelle virksomhedsformål, som det fremgår af pressemeddelelsen på fredag.

$ITOS forventer, at finansieringen, der ledes af Boxer Capital og RA Capital Management (eksisterende investorer), lukker inden for den næste uge, forudsat at den opfylder de sædvanlige lukkebetingelser.

Biotekfirmaet havde 595 millioner dollars i kontanter og tilsvarende (inklusive investeringer) ved udgangen af marts 2024. Wall Street har i øjeblikket en konsensus “køb”-rating på iTeos Therapeutics-aktier.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.