FundStrats Tom Lee er optimistisk overfor BTC, mens BitBot rejser $3,3 millioner

Tom Lee, grundlæggeren af Fundstrat, og en af de mest respekterede analytikere i Wall Street, er fortsat ekstremt optimistisk overfor de amerikanske aktier og kryptovalutaer. Han mener, at investorer bør undgå at sælge i maj og gå væk – en populær sætning.

Katalysatorer for aktier og Bitcoin

I et interview med CNBC insisterede Tom Lee på, at amerikanske aktier og Bitcoin havde mere opsidepotentiale fremadrettet. Han bemærkede, at Bitcoin kunne eksplodere til over $150.000 ved udgangen af året, mens aktier vil fortsætte den nuværende stigning.

For det første forventer han, at den amerikanske inflation vil falde i de kommende måneder. Dette fald vil blive drevet af forsikring og boliger, som har været i en stærk opadgående tendens på det seneste. Hvis det sker, forventer han derfor, at Fed vil begynde at sænke renten hurtigere, end markedet forventer.

I tråd med dette vil den kommende amerikanske inflation og detailindtjening være afgørende. Analytikere forventer, at dataene vil vise, at kerne-CPI’en, som udelukker de ustabile fødevarer og energi, steg med 3,6 % på årsbasis, hvilket er en forbedring i forhold til de tidligere 3,8 %.

Det samlede CPI forventes at ligge på 3,3 %, hvilket er bedre end de 3,5 % i marts. Tilbagegangen skyldes inflationen, som forventes at være faldet en smule i april. I et nyligt notat sagde analytikere hos Morgan Stanley, at inflationen vil fortsætte med at falde i år.

For det andet mener Tom Lee, at indtjeningen vil være med til at drive aktierne op. Faktisk viste en rapport fra FactSet, at 92 % af alle S&P 500-virksomheder havde offentliggjort deres kvartalsresultater. Af disse virksomheder lå deres blandede indtjeningsvækst på 5,4 %, den højeste stigning siden 2. kvartal 22.

Endnu bedre, de fleste selskaber leverede en stærk fremadrettet prognose, hvilket forklarer, hvorfor Nasdaq 100 og S&P 500 indeksene nærmer sig deres rekordhøje niveauer. Yderligere stigninger hos aktierne kunne føre til stærke kryptopriser, da de har tætte korrelationer.

Tom Lee har været en børs- og kryptovalutatyr i årevis. Helt konkret mener han, at mønten vil stige til over $150.000, meget mere end de nuværende $62.000.

FUNDSTRAT: “.. We think an ‘in-line’ April #CPI [next week] .. will highlight the possibility that auto insurance’s disproportionate impact on CPI is ebbing. .. could push higher the number of Fed cuts = positive for stocks. Bottom line, we are still ‘buy in May.’ The fact that… pic.twitter.com/wkiaHfJNar — Carl Quintanilla (@carlquintanilla) May 10, 2024

Salget af BitBot-tokenet intensiveres

Det er på denne baggrund, at BitBots token-salg går godt. Ifølge hjemmesiden har udviklerne rejst over $3,3 millioner fra globale investorer. Det er nu gået ind i den 13. fase, hvilket betyder, at token-salget er ved at være slut.

BitBot sigter mod at blive en førende spiller på Telegram, et af de største sociale medier i verden med over 900 millioner brugere. Udviklerne bygger en Telegram-bot med avancerede AI-funktioner (kunstig intelligens).

Brugere af deres ikke-frihedsberøvende bot vil betale gebyrerne ved hjælp af $BITBOT-tokenet. Denne tokenlancering vil ske på et tidspunkt, hvor efterspørgslen efter handelsrobotter stiger over hele verden, da handlende drager fordel af deres fordele som nøjagtighed og evnen til at handle hele vejen igennem, Du kan købe BitBot-tokenet her.

