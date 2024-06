Tata Motors Limited (TATAMOTORS.NS), den multinationale bilproducent med base i Mumbai, Indien, har indtil videre haft en hård weekend og mandag.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Aktierne i Tata faldt tæt på 9 % i dag på tidspunktet for denne artikels skrivning, og næsten 100 indiske rupees (93,80 INR) siden fredag morgen – og tabte tæt på 10 % af den samlede nuværende aktiekurs. Men hvorfor?

Tatas seneste indtjening offentliggjort

Copy link to section

Den 10. maj offentliggjorde Tata Motors deres økonomiske resultater for 4. kvartal for 2024.

Indtjeningen var stort set inden for markedets forventninger og viste modstandsdygtighed i et udfordrende kvartal, med omsætningen steget med 13 % til 120.0K Cr for hele koncernen, hvor Tata Motors Ltd selv rapporterede rekordhøje indtægter på 437.9K Cr, alle tiders høj EBITDA på ₹ 62,8K Cr og nettoresultat på ₹31,8K Cr.

Et forsigtigt syn – en meget forsigtig reaktion

Copy link to section

På trods af anstændige økonomiske resultater, der viste, at Tata-gruppen havde klaret regnskabsåret 2024 godt, var det egentlige talepunkt for indtjeningsopfordringen udsigterne for regnskabsåret 2025 af Tata og dets Jaguar- og Land Rover-underafdelinger (JLR).

Alle disse udtrykte forsigtige, lidt bearish forventninger til det kommende år. Mens JLR forventede, at EBIT-marginerne ville forblive flad i det kommende år, og Tata Passenger Vehicles forventede, at “fremmede faktorer” ville holde væksten moderat.

I mellemtiden beskrev Tata Commercial Vehicles at være “forsigtigt optimistisk med hensyn til indenlandsk efterspørgsel, mens de holder nøje øje med den geopolitiske udvikling, renter, brændstofpriser og inflation.”

Markedsstemningen tog ikke venligt imod disse udtalelser, idet Tata-aktien faldt fra 1047 INR fredag efter indtjeningen blev annonceret til kun 950,30 INR i dag.

Valgnerver til markedet

Copy link to section

Det er også værd at bemærke, at globale investorer har været nervøse med hensyn til indiske aktier på det seneste, da landet i øjeblikket er i gang med nationale valg, der har potentialet til at skabe reel politisk usikkerhed for landet, hvis der skulle dukke nogen overraskelser op.

Faktisk refererede administrerende direktør for Tata Motors Girish Wagh direkte til dette i sin erklæring om indtjeningen, idet han sagde, at selskabets salg af kommercielle køretøjer i Indien var “påvirket af en høj basiseffekt af FY23, valg afholdt i 5 stater og annonceringen af generelle valg.”

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.