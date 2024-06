Intel-aktien stiger, efterhånden som virksomheden udnævner ny senior vicepræsident

Intel Corporations aktie oplevede en bemærkelsesværdig stigning og steg over 4% i mandagens handelssession i USA.

Denne stigning fulgte meddelelsen om, at Kevin O’Buckley er blevet udnævnt til ny senior vicepræsident og general manager for Intels Foundry Services-division.

O’Buckley vil træde ind i en afgørende rolle, slutte sig til Intels øverste ledelsesteam og rapportere direkte til CEO Patrick Gelsinger.

Han overtager efter Stuart Pann, som går på pension efter en prisværdig 35-årig ansættelse i virksomheden.

“Når vi fortsætter med at bygge verdens første systemstøberi til AI- æraen, vil Kevin spille en afgørende rolle i at hjælpe kunder med at nå deres mål ved at udnytte Intel Foundrys unikke evne til at levere proces- og pakketeknologi gennem en robust og bæredygtig forsyningskæde.”