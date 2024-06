Intel Corporation (NASDAQ:INTC) har været igennem nogle hårde tider på det seneste. Efter at have rapporteret sin indtjening for første kvartal af 2024, fik aktien et hit og faldt fra over $35 til under $30 for nylig. Selskabets guidance for det næste kvartal var ikke så god som forventet, hvilket bekymrede investorerne.

Intel forudsagde, at deres omsætning for andet kvartal af 2024 ville være mellem $12,5 milliarder og $13,5 milliarder. Det er mindre, end hvad analytikere troede, det ville være. Den justerede indtjening pr. aktie levede også under forventningerne. Denne nyhed rejste tvivl om Intels evne til at håndtere sine nuværende udfordringer.

Selvom nogle dele af Intels forretning, som Client Computing, klarede sig godt, fungerede andre områder, som Mobileye, ikke som forventet. Denne blandede præstation har gjort investorerne urolige over Intels fremtid.

På trods af disse udfordringer forsøger Intel at vende tilbage. Ifølge de seneste rapporter er det at undersøge muligheder som at gå sammen med Apollo Global Management for at bygge en ny fabrik i Irland. Disse bestræbelser afspejler Intels vilje til at konkurrere med industriledere som Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) og Samsung Electronics i et landskab i hastig udvikling.

Mens Intel kortlægger sin kurs fremad, har investorerne undret sig: Kan Intels problemer komme til en ende? På denne baggrund kan en nærmere undersøgelse af tekniske indikatorer og aktiekurstendensen give værdifuld indsigt i Intels udsigter, og om det kan overkomme sine nuværende udfordringer. Så lad os se, hvad diagrammerne har at sige om Intels fremtidsudsigter midt i disse udfordrende tider.

Kan den tidligere support holde?

På Intels langsigtede ugentlige diagram kan vi se, at aktien faldt fra et højt niveau over $68 til $25 mellem april 2021 og slutningen af 2022. Så i 2023 oplevede den et bullrun, der tog den fra $25 til over $50 af slutningen af 2023. Dette år har dog vist sig at være katastrofalt for aktien, især efter marts, hvor aktien handlede tæt på $45.

INTC-diagram af TradingView

For investorer, der allerede holder aktien med tab, er det bedst, at de holder den på nuværende niveauer og sælger, hvis støtten på $25 forsvinder. Investorer, der ønsker at købe aktien, kan gøre det på nuværende niveauer, mens de holder et stramt stop-tab på $25.

Træd forsigtigt: Kortsigtet forsigtighed for bullish handlende

Da aktien er faldet fra $25 efter 1. kvartalsresultater, har den fundet det svært at handle over $31,5. Medmindre aktien handler og lukker over den, bør kortsigtede handlende undgå at gå lang aktien. Hvis den krydser over $31,5, kan man købe aktien med et stop loss på $28,8 og et profitmål på $35,2.

INTC-diagram af TradingView

For handlende, der fortsætter med at forblive bearish på aktien, kan de shorte den på nuværende niveauer med et stop loss på $32,3. Hvis aktien begynder at styrte igen, kan den falde til sit støtteniveau igen i nærheden af $25, hvor de kan booke overskud.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.

