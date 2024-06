Tyrkisk kryptolov skal fremlægges i parlamentet

Regulatorer i Tyrkiet har færdiggjort et lovforslag, der skal regulere kryptovalutaer i landet. Ifølge lokale rapporter ledede Abdullah Güler, gruppeformand for det regerende Parti Udvikling og Retfærdighed (AK-partiet), et møde om denne sag den 12. maj for at færdiggøre lovudkastet.

Finans- og finansminister Mehmet Şimşek bemærkede tidligere på året, at disse foranstaltninger nærmer sig den sidste fase af tekniske undersøgelser og sigter mod at forbedre de operationelle standarder for handelsplatforme.

Lovforslaget skal efter planen fremlægges for Folketinget i denne uge.

Legitimering af kryptovalutaer

Den foreslåede lovgivning har til hensigt at etablere en lovgivningsmæssig ramme for kryptovalutaplatforme. Dette initiativ vil involvere licensering af disse platforme gennem Capital Markets Board (SPK) og efterfølgende placere dem under SPK-tilsyn.

Det vil omhandle forvaltningen af kontanter og cryptocurrency-aktiver, der opbevares på vegne af kunder, detaljer om forholdet mellem platforme og deres kunder og skitsere de gældende sanktioner og sanktioner.

Derudover indeholder udkastet bestemmelser, der bemyndiger SPK til at give tilladelser til salg eller distribution af cryptocurrency-aktiver. Disse aktiver er knyttet til blockchain og andre lignende teknologier, og SPK kan også pålægge specifikke betingelser for deres salg.

Det videnskabelige og teknologiske forskningsråd i Türkiye (TÜBITAK) vil fremme udviklingen af softwarearkitektur til blockchain og relaterede teknologier, som påbudt i lovforslaget.

Ved implementering forventes disse tiltag at imødekomme kritikken under Financial Action Task Force (FATF) tekniske standard nr. 15. Dette kan potentielt flytte Türkiye ud af kategorien “delvis compliant” og væk fra en international finansiel kriminalitetsvagthunds “grå liste”. “

Blomstrende kryptoøkonomi i det grå

I øjeblikket har Tyrkiet minimale regler, der direkte påvirker kryptovalutamarkedet. Eksisterende regler inkluderer et forbud fra den tyrkiske centralbank mod at bruge kryptovalutaer til betalinger, idet de hævder, at disse ikke er lovligt betalingsmiddel.

Oven i dette giver Finanskriminalitetsundersøgelsesnævnet (MASAK), under Finansministeriet, mandat til, at børser indsamler Know Your Customer-data (KYC) for at bremse hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Tyrkiet er en nøglespiller på det globale marked for kryptovaluta, med en af de højeste adoptionsrater på verdensplan. Ifølge Chainanalysis rangerer det som det fjerdestørste kryptomarked globalt, med en anslået handelsvolumen på 170 milliarder dollars, der overgår lande som Rusland, Canada, Vietnam, Thailand og Tyskland.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.