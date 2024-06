Van Eck skærer aktieposten i Lemonade-aktier: skal du også?

Van Eck Associates Corp har netop meddelt, at de har reduceret sin ejerandel i Lemonade Inc. Aktierne i forsikringsselskabet er stadig steget mere end 15% i skrivende stund.

Van Eck solgte $244.000 værd af $LMND

Investeringsforvaltningsselskabet sænkede sin eksponering til $LMND med over 28% i fjerde kvartal.

Det solgte i alt 6.053 aktier i Lemonade for omkring $244.000 – men har stadig omkring 15.000 aktier i det New York-baserede firma.

Nyheden ankommer et par uger efter, at Lemonade rapporterede sine økonomiske resultater for første kvartal, der toppede Street estimater. $LMND sagde også, at det vil gå i balance på cash flow-basis ved udgangen af 2024.

Lemonade-aktierne er faldet over 10% for året ved skrivning.

Skal du købe Lemonade-aktier i dag?

Styrken i Lemonades 1. kvartal var primært relateret til gunstig PYD (udvikling fra tidligere år), ifølge analytikere hos Jefferies.

De fortsætter med at vurdere $LMND til “underperform”, da den fordel sandsynligvis ikke vil være tilbagevendende. Deres prismål på $16 antyder omkring en 10% ulempe herfra.

Jefferies er fortsat bearish på Lemonade-aktien, da dens eksperter forudsiger vejrrelaterede tab fremover. De er tilbageholdende med at ændre deres holdning til forsikringsselskabet, indtil der er flere beviser for, at det bevæger sig mod bæredygtig rentabilitet.

Bemærk, at det børsnoterede firma i New York ikke udbetaler udbytte ved skrivning. Så det er heller ikke attraktivt at eje som et middel til passiv indkomst.

