Sony rapporterer et fald på 7 % i årligt overskud på trods af en stigning i omsætningen på 14 % til 3,5 billioner yen

I dag, den 14. maj 2024, rapporterede Sony sin indtjening for regnskabsåret 2023.

Sonys omsætning og overskud

Selskabet rapporterede et fald på 7% i dets årlige overskud i FY23 på grund af et fald i dets finansielle tjenester. Driftsoverskuddet for hele året voksede med 5% til 1,28 billioner yen.

Det japanske konglomerat oplevede, at dets nettoresultat steg til 34%.

Sony genererede en omsætning på 3,5 billioner yen. Det er en stigning på 14 % i forhold til året før.

I 2023 rapporterede den finansielle serviceenhed en driftsindtægt på 173,6 milliarder yen, svarende til et fald på 22,5 % i forhold til året før, efter en betydelig stigning i 2022. Sonys Imaging & Sensing Solutions (I&SS)-forretning havde en driftsindtægt på 193,5 milliarder yen, et fald på 9 % fra 2022.

Sonys ydeevne for spil- og filmvirksomheder

Sonys spilforretnings driftsresultat mere end fordoblet til 105,98 milliarder yen, og filmforretningens driftsresultat næsten fordoblet til 30,67 milliarder yen. Selskabets nettodriftsresultat for marts var 229,4 milliarder yen, hvilket er et stigning på 57 % år-til-år.

Sonys PlayStation 5-salg

Sony missede snævert sit reviderede mål for PlayStation 5-salg. Virksomheden rapporterede, at salget af dets flagskibskonsol nåede op på 20,8 millioner enheder i regnskabsåret 2023, hvilket falder lige under målet på 21 millioner enheder, der blev annonceret til investorer i februar.

Fremtidige fremskrivninger

Sony har forudset et fald i den samlede koncernomsætning for indeværende regnskabsår. Virksomheden forventer, at salget vil nå 12,3 billioner yen for året, der slutter marts 2025, et fald på 5 %.

For regnskabsåret, der starter i april, forventer Sony et fald på 5,5 % i omsætningen til 12.310 billioner yen og et fald på 4,7 % i nettoresultatet til 925,00 milliarder yen. Virksomheden forventer, at driftsoverskuddet fra sin spilforretning vil stige til 310,00 milliarder yen, op fra 290,2 milliarder yen året før.

