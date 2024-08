BYD er klar til at overgå Tesla i EV-salg på trods af Buffetts frasalg

Efterhånden som efterspørgslen efter elektriske køretøjer (EV) aftager i USA og Europa, er den kinesiske elbilproducent BYD på vej til at overgå Teslas bilsalg i år. På trods af implementeringen af tariffer på kinesiske elbiler i disse regioner for at booste lokale producenter og opfylde politiske målsætninger, trives BYD ved at udvide sin markedstilstedeværelse globalt, især i andre asiatiske lande.

BYD’s voldsomme stigning på el-markedet

BYDs hurtige vækst vender hovederne, og virksomheden er på nippet til at overgå Tesla i EV-salg for året.

Denne imponerende bane er tydelig på trods af toldbarrierer i USA og Europa.

For nylig annoncerede BYD en investering på 1 milliard dollar i Tyrkiet, åbnede en facilitet i Thailand og samarbejder med Mega Conglomerat om at etablere aktiviteter i Pakistan.

Selvom disse udvidelser er lovende, kan virksomhedens vækst blive hæmmet af potentiel modstand fra USA og Europa, som er ivrige efter at begrænse BYDs indflydelse på nye markeder.

Teslas kampe og BYDs konkurrencefordel

Tesla, BYDs største konkurrent, udgav en mangelfuld kvartalsrapport med en EPS på $0,52, hvilket falder under analytikernes estimater på $0,62, og markerer et fald på 43% år-til-år.

I modsætning hertil har BYD allerede vist sin dominans i volumen, efter at have afsendt 526.049 elektriske køretøjer i fjerde kvartal af det foregående år, sammenlignet med Teslas 484.507.

På trods af BYDs voksende salgsvolumen er Tesla fortsat det største bilfirma målt efter markedsværdi, med en værdi af 786 milliarder dollars, hvilket er væsentligt over BYDs 100 milliarder dollars.

Buffett reducerer BYD-andelen til under 5 %

Midt i BYDs fremgang fortsætter Warren Buffett med at nedbringe sin andel i virksomheden. Hans seneste træk reducerede hans beholdning fra 5,06% til 4,94%, hvilket betyder, at han ikke længere behøver at rapportere sit salg af aktien på Hong Kong Stock Exchange.

Typisk, når Berkshire Hathaway sælger aktier i en virksomhed, får aktiekursen et hit. BYD har dog været en undtagelse, blandt andet fordi Buffett gradvist har reduceret sin indsats i årevis.

På et tidspunkt i 2008 havde Berkshire en ejerandel på 40 % i BYD. Selv da BYDs aktie nåede rekordhøje i 2022, holdt Buffett stadig mere end 20 %. I løbet af de seneste to år har han solgt over 75 % af denne andel.

Analytikernes perspektiver på Buffetts træk

Analytikere er generelt enige om, at Buffetts fortsatte frasalg fra BYD ikke er overraskende. Angus Chan, en analytiker, bemærkede: “Det er en rentabel investering, men til sidst vil Berkshire sælge alle sine aktier i BYD.”

I mellemtiden antyder Joel Ying fra Nomura, at geopolitiske spændinger delvist påvirker dette salg.

Berkshire Hathaway har indikeret et strategisk omdrejningspunkt i retning af flere muligheder i USA.

Buffetts seneste handlinger, herunder det fuldstændige frasalg fra Taiwan Semiconductor Manufacturing Company på grund af politiske spændinger mellem Taiwan og Kina, afspejler dette skift.

Da BYD fortsætter med at vokse globalt, vil dets evne til at navigere i disse forhindringer være afgørende for at opretholde sin opadgående bane.

