Mens den amerikanske centralbank forbereder sit politiske møde i denne uge, handler markedets buzz udelukkende om potentielle rentenedsættelser. Mens en rentenedsættelse næppe vil blive annonceret med det samme, er markederne optimistiske om, at centralbanken vil begynde at sænke renten til september.

Denne forventning gør nu til et strategisk tidspunkt at investere i aktier, der er klar til at drage fordel af lavere renter. Her er fire aktier, som eksperter mener vil trives i det kommende rentenedsættelsesmiljø.

Chevron Corp (NYSE: CVX)

Chevron er en god kandidat til at drage fordel af lavere rentesatser.

Historisk set stimulerer rentenedsættelser økonomisk vækst, hvilket fører til øget efterspørgsel efter olie og gas.

Dette scenarie kan forbedre Chevrons rentabilitet og gøre nye projekter mere økonomisk levedygtige på grund af reducerede låneomkostninger.

Chevron-aktien er i øjeblikket faldet mere end 15 % fra det højeste niveau nogensinde, hvilket giver et sundt udbytte på 4,17 %.

Dette gør Chevron til en attraktiv mulighed for investorer, der ønsker at udnytte de forventede rentenedsættelser.

AT&T Inc (NYSE: T)

AT&T skiller sig ud som en anden topaktie, der sandsynligvis vil vinde ved kommende rentenedsættelser.

Telegiganten kræver betydelige anlægsudgifter til netværksopgraderinger og udvidelser.

Lavere renter kan gøre disse investeringer mere overkommelige og potentielt mere rentable.

Derudover vil reducerede låneomkostninger hjælpe AT&T med at styre sin betydelige gældsbelastning, hvilket forbedrer pengestrømmen.

Med et udbytte på 5,87 % tilbyder AT&T et overbevisende argument for medtagelse i din portefølje forud for de forventede rentenedsættelser.

Uber Technologies Inc (NYSE: UBER)

Uber vil drage betydelig fordel af lavere låneomkostninger som en vækstorienteret virksomhed.

Satsnedsættelser kan lette virksomhedens ekspansion og understøtte konkurrencedygtige prisstrategier og teknologiske fremskridt.

Selvom Uber-aktier handles til 3,62 gange det sidste års salg, fastholder Wall Street en konsensus “køb”-rating med et gennemsnitligt opsidemål på $87, hvilket repræsenterer en potentiel stigning på 35% fra det nuværende niveau.

Dette gør Uber til en attraktiv investeringsmulighed i et miljø med lavere rente.

3M Co (NYSE: MMM)

3M er en anden aktie, der kan vinde ved rentenedsættelser, da lavere renter typisk øger forbrugernes forbrug.

Dette kan skabe øget efterspørgsel efter 3M’s mangfoldige udvalg af forbrugerprodukter, fra Post-it-sedler til Scotch-tape.

Derudover kan en svagere amerikanske dollar, som ofte ledsager rentenedsættelser, gøre 3M’s produkter mere konkurrencedygtige på internationale markeder, hvilket potentielt kan sætte skub i eksporten.

3M oversteg for nylig Wall Street-estimaterne for sit andet regnskabskvartal og hævede sin guidance for driftsmargin og justeret indtjening pr.

Efterhånden som Federal Reserve kommer tættere på potentielle rentenedsættelser, bør investorer overveje at positionere deres porteføljer for at drage fordel af dette skift. Ved strategisk at investere i disse virksomheder kan du potentielt forbedre din porteføljes præstation i de kommende måneder.

