Hamster Kombats HMSTR-token debuterer i OKX-terminshandel før markedet

Kryptobørsen OKX er indstillet til at tilbyde futures-handel før markedet for HMSTR, det indfødte token til det populære Telegram-spil Hamster Kombat. Annonceringen følger, at projektet overstiger 300 millioner brugere.

Ifølge et X-indlæg den 30. juli vil OKX-brugere være i stand til at handle præ-markedsfutures for HMSTR/USDT.

HMSTR præ-listet på flere platforme

Pre-market handel giver investorer mulighed for at købe og sælge tokens, før de bliver noteret. Typisk reserverer brugere tokens til deres ønskede priser. Disse transaktioner vil blive konverteret til ordrer, når cryptocurrency-tokenet er opført.

Handelen foregår over disken, og brugerne må ikke annullere de ordrer, de har afgivet. Sælgerne bruger i dette system deres sikkerhed til at sælge de kommende tokens. I tilfælde af at en sælger nægter at gennemføre transaktionen, får de en bøde af kryptobørsen.

OKX annoncerede oprindeligt sine intentioner om at børsnotere HMSTR den 29. juli. Tokenets notering kom sammen med lanceringen af OKX’s Premarket Futures-produkt, hvilket gør HMSTR til det første token, der er noteret under dette nye tilbud.

Ifølge OKX Chief Commercial Officer Lennix Lai blev den nye platform lanceret for at hjælpe med “prisopdagelsesprocessen for tokens i tidlige stadier.”

Meddelelsen nævnte dog ikke, hvorfor HMSTR blev valgt, da det første tilbud ikke blev nævnt.

Kryptobørsen slutter sig til en bemærkelsesværdig liste over børser, der allerede er begyndt at tilbyde HMSTR på deres førmarkedshandelsplatforme.

En af de første i rækken var Bybit, som noterede tokenet på sin premarket-handelsplatform den 8. juli. Kort efter sluttede KuCon sig til hypen, hvor brugere på X bekræftede tilbuddet den 11. juli.

Bitget valgte en anden tilgang og lancerede Hamster Future Coins med HMSTRBG-tickeren.

Nye hvidbogsdetaljer-tokenallokeringer

Hamster Kombat udgav også en ny hvidbog den 30. juli, hvori det hedder, at 60 % af dets kommende tokens vil blive tildelt spillere. Resten ville blive delegeret til at opretholde markedslikviditet og investere i “partnerskaber og tilskud.”

Projektet præciserede, at det ikke er støttet af nogen enheder, og som sådan forventes der ikke noget salgspres, når først HMSTR er lanceret. Tokens Token Generation Event blev oprindeligt annonceret i maj og er i øjeblikket planlagt til juli. På tidspunktet for offentliggørelsen er der ikke oplyst nogen officiel dato.

Hamster Kombat er allerede en “rentabel forretning,” sagde hvidbogen og tilføjede:

Der er ingen grund til at sælge teamtokenallokeringer for at betale regningerne, som ethvert gennemsnitligt projekt gør.

Whitepaperet annoncerede også, at projektet nu har en brugerbase på over 300 millioner brugere. Projektet samlede sin massive tilhængerskare ret hurtigt og nåede de første 200 millioner på tre måneder.

Hamster Kombats kommende airdrop ser ud til at efterligne succesen med Notcoin, et andet populært web3-klikkerspil. Den 16. maj luftede Notcoin over 80 milliarder af sine tokens til sine spillere, hvilket beløb sig til tæt på $1 milliard på det tidspunkt.

