Britiske pund klarer sig bedre end G-10-valutaer: Analytikere forudsiger yderligere stigninger på trods af potentiel BOE-rentesænkning

Det britiske pund har vist sig at være en af de bedst præsterende store valutaer i år, hvor analytikere fra forskellige investeringsbanker forudsiger yderligere vækst på trods af potentialet for, at Bank of England snart kan sænke renten.

Goldman Sachs har udtrykt et positivt syn på pundet i et nyligt forskningsnotat, hvori det erklærede, at pund “topper listen” i G-10-kurven af store valutakryds.

Banken fastholder en prognose om, at pundet vil stige over for dollaren, med en kurs på 1,31.

Fra onsdag morgen handlede pund-dollar-kursen tæt på 1,28.

Politisk stabilitet og BOE’s forestående beslutning

UBS gentog Goldman Sachs’ holdning og bemærkede, at Storbritannien “kan være gået over til at være den mest stabile politiske historie i G-10,” efter Labourpartiets omfattende sejr i begyndelsen af junis valg.

Under ledelse af Keir Starmer har den nye Labour-regering bragt en følelse af stabilitet efter en tumultarisk periode præget af politisk ustabilitet under tidligere premierminister Boris Johnson og Liz Truss’ korte embedsperiode.

Den britiske finansminister Rachel Reeves har lagt vægt på økonomisk vækst og markedsvækst og bebudet initiativer som en national formuefond og et lovforslag om budgetansvar for at drive investeringer og bekræfte rollen som Office for Budget Responsibility (OBR).

Jane Foley, Rabobanks chef for valutastrategi, foreslog, at pundet vil fortsætte med at stige i de kommende måneder på grund af et forventet opsving i investeringsvæksten fra en lav basis.

På trods af pundets stærke resultater overvejer handlende den potentielle effekt af en rentenedsættelse fra Bank of England (BOE) i august.

Typisk kan faldende renter lægge et nedadgående pres på en valuta ved at reducere det potentielle afkast, som britiske aktiver tilbyder til udenlandske investorer.

Markedspriserne onsdag morgen antydede en 60% sandsynlighed for en rentenedsættelse på BOE’s møde den 1. august. Denne usikkerhed kan føre til betydelige markedsbevægelser.

Serviceinflationen forbliver på 5,7 %

Mens det overordnede inflationstal i julis rapport stemmer overens med BOE’s 2 %-mål, forbliver serviceinflationen på 5,7 %, højere end prognosen på 5,1 %.

Denne serviceprint overvåges nøje af politiske beslutningstagere som en indikator for prispres og kan påvirke en rentenedsættelse.

Under en tale i Asia House i London antog BOE’s cheføkonom, Huw Pill, en forsigtig tone og bemærkede, at nogle indikatorer tyder på en opadrettet risiko for vedvarende inflation.

Han nævnte også, at i fravær af væsentlige nye chok, er udsigten til bankrentesænkninger fortsat passende.

Sree Kochugovindan, seniorforskerøkonom ved Abrdn, indikerede, at BOE’s beslutning torsdag er fint afbalanceret, med en lille chance for en rentenedsættelse.

Mens pund navigerer gennem disse økonomiske skift, vil valutaens præstation blive overvåget nøje af både investorer og politikere.

Stabiliteten medført af den nye Labour-regering og potentialet for fortsat vækst i investeringerne er nøglefaktorer, der kan understøtte pundets styrke i de kommende måneder.

BOE’s kommende beslutning om rentesatser er fortsat et afgørende øjeblik, der kan påvirke valutaens bane.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.