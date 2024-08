MercadoLibre aktieanalyse: MELI er i fare foran indtjeningen

MercadoLibre (NASDAQ: MELI) aktiekurs har klaret sig dårligere end markedet i år. Det er kun steget med 3,4% i år, og halter bagefter andre virksomheder som Amazon, Jumia og eBay. Aktien har også fulgt de bedste benchmark-indekser som S&P 500- og Nasdaq 100-indeksene.

Stærk vækst og markedsandel

MercadoLibre er blevet en af de største e-handelsvirksomheder i verden med en markedsværdi på over $28 milliarder. Det har en dominerende markedsandel i den latinamerikanske region.

Gennem årene har det vokset sin omsætning fra over 7,4 milliarder dollars i 2019 til over 10,1 milliarder dollars i 2023. Virksomhedens årlige overskud er steget fra over 1,78 milliarder dollars til over 2,6 milliarder dollars, og analytikere forventer, at tendensen vil fortsætte.

Ligesom Amazon har MercadoLibre udvidet sine løsninger i et forsøg på at diversificere sine indtægter. Ud over sin e-handelsafdeling har virksomheden lanceret sine fintech-løsninger, der hjælper folk med at betale og sende penge.

Det har også lanceret Pago-kreditvirksomhed, hvor det yder lån til enkeltpersoner og andre firmaer. Gennem årene er antallet af aktive købere steget fra over 46,1 millioner i Q1’23 til over 53,5 millioner i sidste kvartal. De fleste af disse kunder er i Brasilien og Mexico.

Dens fintech-forretning trives også, da antallet af månedlige aktive brugere er steget fra 35,6 millioner i Q1’23 til over 49 millioner. Aktiver under forvaltning er steget fra $2,9 milliarder til over $5,3 milliarder.

De seneste resultater viste, at MercadoLibres forretning klarede sig godt. Dens brutto merchandise volumen (GMV) steg med 20% til over $11,4 milliarder, da antallet af solgte varer steg med 25% til over 385 millioner. Nettoomsætningen steg til $4,3 milliarder, mens nettoindtægten steg med 7,9% til $344 millioner.

Denne vækst sker, selvom MercadoLibre står over for mere konkurrence i branchen. Det meste af denne konkurrence kommer fra Shopee, en førende sydøstasiatisk virksomhed, der vinder markedsandele. Websitetrafikdata viser, at Shopee havde over 200 millioner websitebesøgende i Brasilien i maj.

MercadoLibre står også over for mere konkurrence fra virksomheder som Amazon, Temu og AliEpress. Sill, dets velkendte brand og dets stærke økosystem vil hjælpe det med at bevare en markedsandel.

MercadoLibre indtjening forude

Den næste vigtige katalysator for MELI aktiekursen vil være selskabets indtjening planlagt til fredag.

Analytikere har store forhåbninger til virksomheden. De forventer, at dens omsætning vil komme på 4,6 milliarder dollars, en stigning på 37 % fra samme kvartal i 2023. For året forventer analytikere, at dens omsætning vil være 19 milliarder dollars, en stigning på 31 % fra 2023. Dens 2025-omsætning vil være slut. 23,4 milliarder dollars.

Samtidig er det gennemsnitlige indtjeningsestimat, at dets EPS vil være $8,53, en stor stigning fra de $5,16, den lavede et år tidligere. For året forventes virksomheden at have $33,83, højere end $19,46 i 2023.

Ud over tallene på toplinjen vil MELI-aktiekursen reagere på segmenttallene og dens fremadrettede vejledning.

Analytikere har et positivt syn på virksomheden. Det gennemsnitlige skøn er, at aktien vil stige fra de nuværende $1.625 til $2.000, hvilket indebærer en 21% opside fra det nuværende niveau.

Potentielle risici forude

Alligevel står MercadoLibre over for flere risici, der kan påvirke virksomhedens omsætningsvækst. Den første store risiko er Argentina, et kernemarked. Mens inflationen er faldet i år, er den argentinske peso styrtet til et rekordlavt niveau. Det handlede til 945 mod den amerikanske dollar, højere end sidste års laveste på 160.

En deprecierende valuta har en indflydelse på en virksomhed som MercadoLibre, der beskæftiger sig med import fra lande som Kina. I dette tilfælde er sælgere nødt til at bruge flere penge på at importere, hvilket fører til højere priser.

Den samme situation sker i andre lande i regionen. For eksempel den brasilianske real er faldet til 5,60 fra sidste års laveste på 4,59. Den mexicanske peso er også faldet fra 16,27 til 18,0

MercadoLibre aktiekursanalyse

MELI-diagram af TradingView

Den anden store risiko, som MELI-aktien står over for, er på tekniske. På det daglige diagram ser vi, at aktien har dannet et triple-top diagrammønster omkring $1.787 niveauet. I de fleste tilfælde er dette et af de mest bearish diagrammønstre. Dens halsudskæring er på $1.325.

Den har også dannet et mindre dobbelt-top-mønster, hvis halsudskæring er på $1.550. Aktien er også forblevet over 50-dages og 100-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA).

Derfor, mens før-indtjening aktieprognoser altid er risikable, formoder jeg, at MELI-aktier vil have et bearish breakout, når de kommer ud. Hvis dette sker, kan det falde til det næste vigtige supportniveau ved $1.550.

