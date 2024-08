Amerikansk dollarindeks (DXY) nærmer sig et centralt niveau forud for NFP-jobdata

Det amerikanske dollarindeks er kommet under pres i de seneste par dage, da investorerne fokuserer på de seneste amerikanske økonomiske data og handlinger fra Federal Reserve og andre globale centralbankbeslutninger. Det blev handlet til $104,17 torsdag, et fald fra det højeste i juli på $106,2.

Federal Reserves rentebeslutning

DXY-indekset blev solgt, efter at Federal Open Market Committee (FOMC) afgav sin beslutning i juli. I den besluttede banken at lade renterne være uændrede mellem 5,25 % og 5,50 %, hvor de har holdt sig i de sidste par måneder.

Rentebeslutningen var på linje med, hvad analytikerne forventede, og hvad Fed har signaleret i flere måneder.

Ikke desto mindre bekræftede Fed, at den begyndte at tænke på at sænke renten, da dens fokus på dets dobbelte formål fortsatte.

Fed har to hovedroller: at sikre, at arbejdsløshedsprocenten og inflationstallene er stabile. Med hensyn til inflation har Fed indført et mål på 2 %.

De seneste økonomiske tal har vist, at inflationen stadig var stærk i USA. Ikke desto mindre er tallet faldet i tre måneder i træk, og analytikere mener, at tendensen vil fortsætte i de kommende måneder.

Fed har også antydet, at den vil være klar til at begynde at sænke renten, selv før inflationen bevæger sig til målet på 2,0 %.

Amerikanske non-farm lønningsdata forude

I stedet har Fed antydet, at den nu var mere fokuseret på arbejdsmarkedet, som har vist svaghedstegn.

Tirsdag viste en rapport fra Bureau of Labor Statistics (BLS), at arbejdsmarkedet blev blødere, da antallet af ledige stillinger faldt til 2021-lavepunkter.

En anden rapport fra ADP afslørede, at den private sektor kun skabte 122.000 job i juli, hvilket er det laveste antal siden 2023.

Fokus flyttes nu til fredagens non-farm payrolls (NFP). Økonomer adspurgt af Reuters forventer, at dataene viser, at økonomien tilføjede 177.000 job i juli efter at have skabt over 200.000 job i juni. Ligesom i de sidste par møder kunne BLS nedgradere sine sidste NFP-data.

I mellemtiden forventer analytikere, at arbejdsløsheden forblev på 4,1 %, det højeste niveau siden 2021. En anden rapport forventes at afsløre, at den gennemsnitlige timeløn voksede med 0,3 % MoM og derefter faldet fra 3,9 % til 3,8 % i juli.

Hvis disse tal er nøjagtige, betyder det, at Federal Reserve vil sænke renten på sit møde i september. I sin erklæring onsdag bemærkede Jerome Powell, at banken lod døren stå åben for en rentenedsættelse i løbet af den måned.

Fed vil modtage flere vigtige økonomiske tal inden næste møde. Det vil modtage den kommende US Consumer Price Index (CPI) og Personal Consumption Expenditure (PCE) rapport i denne måned.

Jerome Powell vil derefter give et hint om en rentenedsættelse ved Jackson Hole Symposium i august. I et notat sagde Bob Michele, en analytiker hos JPMorgan:

“Han sender signalet så mange måder som muligt om, at medmindre der sker noget dramatisk mellem nu og september, vil de begynde at sænke renterne på det møde med et kvart point.”

Afvikling af carry trade

Det amerikanske dollarindeks vil også være under pres, efterhånden som investorer begynder at afvikle den carry-handel, der har eksisteret i de seneste par år.

En carry trade er en situation, hvor investorer låner fra aktiver med lav rente til højere afkast. I de seneste par år har mange investorer lånt fra steder som Europa og Japan for at investere i amerikanske aktiver.

Den vigtigste afvikling af carry trade sker i USD/JPY-kursen, som er faldet kraftigt de seneste par dage. Dette fald accelererede efter Bank of Japan leverede årets anden renteforhøjelse.

I Canada har Bank of Canada (BoC) fortsat med at gennemføre rentenedsættelser, mens den økonomiske afmatning fortsætter. Det samme skete i Europa, hvor Den Europæiske Centralbank sænkede renten ved sidste møde.

Bank of England ventes at begynde at sænke renten torsdag. Mens nedsættelsen vil udvide spændet mellem amerikanske og britiske renter, vil virkningen være begrænset, hvis Fed signalerer, at den vil sænke renten i september.

Historisk set har Federal Reserves handlinger en tendens til at have stor indflydelse på andre valutaer.

US dollar indeks prognose

DXY-diagram af TradingView

Ser vi på det daglige diagram, ser vi, at DXY-indekset dannede et dobbelt-top-mønster ved $106,11. I prishandlingsanalyse er dette mønster et af de mest populære bearish tegn på markedet. Den handlede nu ved halsudskæringen.

Vigtigst af alt har det amerikanske dollarindeks også dannet et symmetrisk trekantmønster vist i sort. Denne trekant nærmer sig sit sammenløbsniveau, hvilket betyder, at vi kunne se, at den har store træk forude. Hvis dette sker, vil US-dollar-indekset sandsynligvis have et bearish breakout, hvor det næste punkt at se er på $103.

