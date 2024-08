USD/JPY-prognose: ‘tidevandet på den japanske yen er ved at vende’

USD/JPY-kursen har været udsat for en bemærkelsesværdig vending i de seneste par uger, da den amerikanske centralbank og Bank of Japan (BoJ) fortsætter. Det er faldet i fire på hinanden følgende uger og nåede et lavpunkt på 149,54, et fald fra det højeste niveau fra år til dato på 161,76.

Hedgefonde overrumplet

Det igangværende USD/JPY-par har skadet hedgefonde og andre spekulanter, som fortsat mangler den japanske yen. Data fra Commodity Futures Trading Commission (CFTC) viser, at spekulanter har haft en netto kort position på yenen siden marts 2021.

Selvfølgelig har disse investorer tjent en formue, da den japanske yen er faldet med over 47 % fra sit højeste niveau i 2020. Nu lukker nogle af disse investorer deres positioner, efterhånden som valutaen vender tilbage. Den korte nettopositionering er faldet fra minus 184.000 i juni til 107.000 i sidste uge.

Dovish Federal Reserve

USD/JPY er trukket tilbage primært på grund af den igangværende divergens mellem Federal Reserve og Bank of Japan (BoJ).

I sin rentebeslutning onsdag besluttede banken at lade renten være uændret mellem 5,25 % og 5,50 %. Denne beslutning fangede ikke investorerne, da den var i overensstemmelse med, hvad analytikerne forventede.

I sin erklæring bemærkede banken, at den nu var fokuseret på begge sider af dobbeltmandatet: arbejdsmarked og inflation.

Nylige data viste, at disse tal bevægede sig i forskellige retninger. Inflationen er på vej mod Federal Reserve-målet på 2,0 %, da den er faldet i tre måneder i træk.

På den anden side er arbejdsløsheden fortsat med at aftage i de seneste måneder. Data frigivet onsdag af ADP viste, at den private sektor blot tilføjede 122.000 job i juli, den mindste stigning i over et år.

En dag tidligere afslørede data fra Bureau of Labor Statistics (BLS), at antallet af ledige stillinger i USA faldt til det laveste i to år.

Økonomer forventer, at fredagens non-farm payrolls (NFP) data vil vise, at økonomien tilføjede 140.000 job, mens arbejdsløsheden steg til 4,2%.

Derfor, hvis disse tal er korrekte, og hvis inflationen aftog i juli, vil Fed bruge sit Jackson Hole Symposium til at pege på en rentenedsættelse i september. Hvis dette sker, betyder det, at den amerikanske dollar vil være blødere i et stykke tid.

Bank of Japan renteforhøjelse

Fed og BoJ bevæger sig derfor i den modsatte retning. I sin rentebeslutning onsdag besluttede banken at levere sin anden forhøjelse på 17 år.

Det hævede renten med 0,25 %, et par måneder efter at det hævede dem med 0,10 %. Vigtigst af alt signalerede banken, at den kan fortsætte med at stige i de kommende måneder, hvis inflationen forbliver stabil.

BoJs renteforhøjelser kommer efter, at centralbanken foretog store valutainterventioner til en værdi af over 22 milliarder dollars, da yenen kollapsede.

BoJ risikerer dog at forårsage en større afmatning i en økonomi, der allerede viser tegn på afmatning. Data fra Au Jibun Bank viste, at landets PMI for fremstilling faldt fra 50 i juni til 49,1 i juli. Det fald var lavere end medianestimatet på 49,2. Det skete to dage efter, at Japan offentliggjorde svage industriproduktionsdata.

Samtidig er USD/JPY-præstationen et tegn på, at investorer er ved at afvikle den mest populære carry-handel på markedet. En carry trade er en situation, hvor investorer låner en billigere valuta end JPY og investerer i en med højere afkast.

I lang tid har USD til JPY-parret været et af de bedste carry trade-par på grund af det stigende spænd mellem de to renter. Nu, hvor de to banker bevæger sig i den modsatte retning, er der tegn på, at investorerne vil begynde at afvikle deres handler. I en note sagde ING-analytikere:

“Alligevel har carry trade-afviklingen i juli forårsaget blodbad for aktivitetsvalutaerne, og måske kan nogle uafsluttede forretninger i USD/JPY-korrektionen afskrække investorer fra at vende tilbage til aktivitetsvalutaerne endnu.”

USD/JPY prognose

USD/JPY diagram af TradingView

USD/JPY-parret risikerer en dybere nedtur, som USD til Kenya shilling gjorde i år. Interessant nok er dette styrt i overensstemmelse med det, jeg forudsagde for et par måneder siden, med henvisning til det stigende wedge chart-mønster, der har dannet sig siden december.

USD til JPY-parret er trukket tilbage under det 50-ugers glidende gennemsnit. Det har bevæget sig under det 50-ugers glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) har bevæget sig under det neutrale punkt ved 50.

Derfor vil parret sandsynligvis fortsætte med at falde, da sælgere målretter nøglestøtten til 145. På bagsiden vil et træk over nøglemodstandspunktet på 151,91 ugyldiggøre det bearish-syn.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.