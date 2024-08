US Bitcoin Strategic Reserve bill officielt introduceret i Senatet

Den amerikanske senator Cynthia Lummis har introduceret Bitcoin Strategic Reserve bill. Lovforslaget kræver, at den amerikanske regering etablerer en reserveret fond, der bruger flagskibskryptovalutaen til at styrke landets økonomiske modstandskraft og finansielle suverænitet.

Efter hendes tale på Bitcoin Nashville 2024-konferencen, hvor hun oprindeligt foreslog en BTC-reserve, er lovforslaget, med titlen Boosting Innovation, Technology and Competitiveness through Optimized Investment Nationwide (BITCOIN) Act, nu blevet præsenteret for Senatet. I et uddrag af lovforslaget står der:

Ligesom guldreserver historisk set har fungeret som en hjørnesten i national finansiel sikkerhed, repræsenterer Bitcoin et aktiv i den digitale tidsalder, der er i stand til at styrke USA’s finansielle lederskab og sikkerhed i det 21. århundredes globale økonomi.

Hvordan vil Bitcoin blive opbevaret?

Som en del af lovgivningen vil der blive bygget et “decentraliseret netværk” af sikre Bitcoin-lagerfaciliteter på tværs af USA. Disse reserver vil fungere som et kølesystem for statsejede Bitcoin og blive overvåget af finansministeren.

Finansministeren ville også være ansvarlig for at “overvåge” og “revision” reserven.

Yderligere vil finansministeriet samarbejde med forsvarsministeren og ministeren for indenrigssikkerhed sammen med industrieksperter for at sikre faciliteterne.

Regulatoren vil også sikre, at alle digitale aktiver, der stammer fra Bitcoin-gafler og airdrops, registreres og opbevares i reserven. Derudover kan disse aktiver ikke sælges eller bortskaffes i fem år efter deres erhvervelse, medmindre ny lovgivning specifikt tillader sådanne handlinger.

Hvor meget Bitcoin ville blive erhvervet?

Et Bitcoin-købsprogram er også blevet påbudt, hvorefter regeringen vil erhverve maksimalt 1.000.000 Bitcoins. Transaktionerne vil blive udført over fem år, med en maksimal grænse på 200.000 BTC købt årligt.

Disse opkøb vil blive gennemført på en gennemsigtig måde for at minimere markedsforstyrrelser. Det opkøbte BTC vil blive holdt i mindst 20 år med restriktioner mod deres for tidlige salg.

Lovforslaget pålægger også et “Proof of Reserve”-system, der kræver kvartalsvise kryptografiske attesteringer for at verificere beholdningerne i den strategiske Bitcoin Reserve. Rapporter om status for Bitcoin-købsprogrammet vil blive offentliggjort årligt.

Hvordan vil Bitcoin-købene blive finansieret?

Flere finansielle mekanismer er blevet foreslået, der ville tillade “udligning af omkostningerne ved den strategiske Bitcoin Reserve.”

Hovedtilgangen involverer omfordeling af overskydende midler fra Federal Reserve-bankerne. Nærmere bestemt ændrer loven en del af Federal Reserve Act for at reducere det lovpligtige loft over reservebankernes overskudsmidler fra 6,825 milliarder dollars til 2,4 milliarder dollars.

Denne justering frigør yderligere midler og dirigerer de første $6 milliarder af nettoindtjening, som Federal Reserve-bankerne overfører til finansministeriet hvert år, fra 2025 til 2029, for at finansiere Bitcoin Purchase Program.

Oven i dette giver loven mandat til opskrivning af guldcertifikater, som Federal Reserve ejer. Federal Reserve-bankerne er forpligtet til at tilbyde alle deres udestående guldcertifikater til finansministeren inden for 180 dage fra den dag, lovgivningen er vedtaget.

Derefter ville finansministeren udstede nyt guldcertificeret inden for tre måneder, der “afspejler guldets fair markedsværdi.”

Forskellen i kontantværdi mellem de gamle og nye certifikater vil blive overført til statskassen, hvilket giver en anden kilde til midler til Bitcoin Reserve.

Endelig behandler lovforslaget også spørgsmålet om selvforsorg og indeholder bestemmelser til at bekræfte og beskytte enkeltpersoners, virksomheders og organisationers ret til at bevare kontrol over deres Bitcoin-besiddelser uden indblanding fra regeringen.

