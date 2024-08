Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Wayfair Inc. oplever en opbremsning i kategorien boligvarer, der minder om den globale finanskrise i 2008, ifølge CEO Niraj Shah.

Dette forsigtige forbrug påvirker i høj grad virksomhedens økonomiske resultater.

I indtjeningsmeddelelsen torsdag bemærkede Shah: “Kunderne forbliver forsigtige med deres udgifter til hjemmet.”

Wayfair rapporterede en indtjening på 47 cent pr. aktie på 3,12 milliarder dollars i omsætning for sit andet regnskabskvartal, hvilket falder under de forventede 49 cents per aktie og 3,18 milliarder dollars i omsætning.

Som et resultat faldt Wayfairs aktier mere end 4,0 % i førmarkedshandel torsdag.

CFO Kate Gulliver gentog Shahs bekymringer og sammenlignede det nuværende fald i kategorien boligvarer med den nedtur, virksomheden oplevede under en BNP-recession.

Hun fremhævede det unikke ved den nuværende afmatning og bemærkede: “Vi er teknisk set ikke i en BNP-recession lige nu.”

Gulliver advarede om fortsat svaghed i salget af boligvarer, indtil den amerikanske centralbank begynder at sænke renten, og boligmarkedet kommer op igen.

På trods af denne modvind markerede andet kvartal Wayfairs bedste præstation i form af justeret EBITDA og frit cash flow i tre år, sandsynligvis på grund af de afskedigelser, der blev annonceret i januar for at optimere omkostningsstrukturen.

Wayfair-aktier havde handlet så højt som $340 under COVID-19-pandemien i 2021, hvilket understregede det betydelige fald siden da.

Indvirkning af høje renter på Wayfair

Wayfair har kæmpet med en træg efterspørgsel i mere end et år, da forhøjede renter har stoppet boligmarkedet. Faldet i boligsalget har direkte påvirket efterspørgslen efter nye møbler.

Derudover har vedvarende inflation holdt forbrugerne på vagt over for diskretionære udgifter, herunder boligvarer.

Der kan dog være håb i horisonten. Federal Reserve-formand Jerome Powell foreslog for nylig, at den første rentenedsættelse kunne være “på bordet” til september, forudsat at inflationen og andre økonomiske data forbliver på deres nuværende kurs.

Denne potentielle rentelettelse kan give det nødvendige løft til at genoplive boligmarkedet og dermed boligsalget.

Skal du købe Wayfair-aktier på grund af svaghed efter indtjening?

I betragtning af det udfordrende økonomiske miljø kan investorer stille spørgsmålstegn ved, om de vil købe Wayfair-aktier efter deres seneste indtjeningsrapport.

På trods af virksomhedens kampe er der potentiale for vækst. På vej ind i den kvartalsvise indtjeningsrapport havde Wall Street-analytikere en konsensus “overvægtig” rating på Wayfair-aktier med et gennemsnitligt kursmål på $71.

Dette mål tyder på en potentiel opside på mere end 30 % i forhold til det nuværende niveau.

De forventede rentenedsættelser og selskabets indsats for at optimere omkostningerne kan føre til en forbedret performance i den nærmeste fremtid.

Mens den nuværende afmatning i salget af hjemmevarer er bekymrende, kan Wayfairs strategiske tiltag og de bredere økonomiske udsigter positionere virksomheden til et opsving.

Wayfairs seneste indtjeningsrapport fremhæver de udfordringer, som boligsektoren står over for i det nuværende økonomiske klima.

Med forsigtigt forbrug, høje renter og vedvarende inflation har virksomheden mødt betydelig modvind. Potentialet for rentenedsættelser og virksomhedens omkostningsoptimeringsstrategier giver dog håb om et opsving. Investorer bør afveje disse faktorer nøje, når de overvejer, om de skal købe Wayfair-aktier på grund af svaghed efter indtjening.

