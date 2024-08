Chevron vil flytte hovedkvarteret til Texas midt i politiske skift: Er Kamala Harris en trussel mod Big Oil?

Chevron Corp (NYSE: CVX) har annonceret planer om at flytte sit hovedkvarter fra Californien til Texas, en strategisk flytning, der stemmer overens med virksomhedens svar på det skiftende politiske landskab. Dette skridt kommer, da vicepræsident Kamala Harris’ udsigter til det kommende valg i november ser ud til at være mere robuste.

Beslutningen om at skifte hovedkvarter afspejler bredere politiske spændinger. Mens tidligere præsident Donald Trump er envarm tilhænger af olieindustrien, er Kamala Harris blevet forbundet med progressive politikker, der kan udfordre traditionelle olie- og gasinteresser.

Præsidentkapløbet bliver i stigende grad udformet som en konkurrence mellem pro-olie og teknologivenlige dagsordener, hvilket understreger virkningen af Harris’ stærke bånd til Silicon Valley i Californien.

Texas er glad

Staten Texas, der hovedsageligt stemmer republikansk, hilser tiltaget velkommen. Guvernøren Greg Abbott tog til X for at udtrykke sin glæde over beslutningen.

WELCOME HOME Chevron!



Texas is your true home.



Drill baby drill.



Chevron, in Snub to California, to Move Its Headquarters to Houston.https://t.co/KCMWoTKphY — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) August 2, 2024

Virksomhedens administrerende direktør Mike Wirth og VC Mark Nelson vil flytte til Texas i god tid før udflytningsdatoen den 1. januar for at sikre en smidig overgang af arbejdsstyrken. Omkring 2000 ansatte i virksomheden er i øjeblikket placeret i San Ramon, Californien.

Dette er ikke den eneste hændelse, hvor et firma flytter ud af Texas. For nylig er store virksomheder som Tesla, Oracle, Hewlett Packard Enterprises og Elon Musks SpaceX alle flyttet ud af Californien.

For Chevron er årsagen hovedsageligt sidste års retssag, der blev anlagt sidste år af en industrigruppe over klimaændringer. Chevron var et af fem olieselskaber, der var part i denne retssag.

Ved at flytte ud af staten kan disse virksomheder nu forbedre deres virksomheds beslutningstagning og have mindre at bekymre sig om, når de handler med statslige myndigheder.

Efterhånden som virksomheder ændrer deres placering, vil de byer, der huser dem, sandsynligvis drage fordel af enhver statsstøtte, der gives til disse virksomheder.

Årsagen til at flytte ud af staten kan dog også være Kamala Harris’ stigende popularitet i præsidentvalget.

Kamala Harris ser stærk ud

Dette træk fra Chevron og Texas-guvernørens ‘drill baby drill’-indlæg antyder også, at der er et politisk motiv bag dette træk. Trump er åbenbart en ven af de store olieselskaber, og han tøver ikke med at sige det, som det er.

Kamala Harris har tværtimod rødder i Californien og har også gode relationer til Silicon Valley-cheferne. Det politisk ladede miljø får virksomheder til at tage ekstreme beslutninger, selvom de gerne vil lade som om, de er upolitiske.

Trumps ‘krav’ på 1 milliard dollar fra olieselskaber for at støtte hans nominering vil resultere i en venlig politik for disse selskaber, hvis pengene hjælper ham med at komme til magten. Med disse politikker kan olieselskaberne tjene mange flere milliarder og gøre sig selv rigere end før.

Chevron-aktien har hidtil ikke haft et særligt år med prisen fast i intervallet $140-$160. Selskabet offentliggjorde sin indtjening i dag og rapporterede 4,4 milliarder dollars i overskud for kvartalet, et markant fald fra 6 milliarder dollars i samme periode sidste år.

Indtjeningen kom under forventningerne, og aktiekursen falder som følge heraf.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.