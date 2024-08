Vind gratis krypto: Top 3 Telegram minispil airdrops, du ikke må gå glip af

Telegram-minispil er det seneste fænomen, der har taget cryptocurrency-sektoren med storm.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Disse spil er Telegram ‘mini-apps’, som er online-applikationer designet til at køre i den populære beskedapp.

Spillere kan tjene forskellige kryptovalutaer som belønninger ved at udføre simple opgaver såsom at trykke, bytte eller fuldføre quests såsom at logge på dagligt eller abonnere på forskellige kanaler.

Spillene fungerer ved hjælp af in-game økonomier og decentraliserede applikationer (dApps) inden for Open Network ( TON ) økosystemet.

For at hoppe ind skal en bruger blot oprette en TON-pung i Telegram-appen. Alle belønninger indsamlet fra spillene kan overføres direkte til denne pung og indløses via kryptobørser.

I denne artikel ser vi på nogle af de mest populære spil, som kryptofællesskabet er engageret i i forventning om deres kommende airdrops.

Hamster Kombat

Copy link to section

Dette er sandsynligvis det mest populære og hurtigst voksende minispil i TON-økosystemet. Ideen med spillet er enkel: Spillere kan trykke på skærmen for at udvinde valutaen i spillet, som derefter kan byttes til spillets kommende HMSTR-token.

I Hamster Kombat administrerer spillere en simuleret kryptovalutaudveksling med en Hamster som karakterens maskot. Jo mere en spiller trykker på hamsteren, jo flere mønter tjener de. Yderligere byder spillet på forskellige opgaver, daglige login-belønninger og opgraderinger, der gør det muligt at udvinde mønter automatisk, selv når spilleren ikke er online.

Spillet har en henvisningsordning for at generere yderligere belønninger.

Der er et rangordningssystem, der sporer spillerne med flest mønter, der er udvundet indtil videre. Disse spillere vil være i spidsen for den kommende HMSTR airdrop efter en Token Generation Event (TGE). Jo flere tokens i spillet, de tjener, jo flere tokens vil de tjene i det, Hamster Kombat kalder “den største airdrop” i kryptohistorien.

Tokenet er i øjeblikket tilgængeligt for handel før markedet hos OKX, Bybit, KuCoin og Bitget.

Tryk påSwap

Copy link to section

Dette er endnu et tap-for-tjene-spil, der har tiltrukket millioner af spillere fra hele kloden. Spillere trykker på deres skærme eller udfører simple opgaver for at tjene TAPS-tokens.

Afhængigt af hvor meget de trykker, kan brugerne klatre op i rækkerne, tjene flere mønter og slå andre brugere fra forskellige ligaer. Spillere kan også låse op for boostere og udføre visse opgaver for at maksimere deres møntindtjening.

Der er også en henvisningsordning, der tilbyder bonusincitamenter til at invitere andre spillere.

TapSwap blev oprindeligt bygget på Solana blockchain, men er nu også tilgængelig på Telegram. Der er også planer om en airdrop på TON blockchain. TAPS tokens har i øjeblikket en forsyning på 1 mia.

I skrivende stund har projektet også tildelt 50 % af tokens til fællesskabsmedlemmer, 30 % til at blive låst i spillets statskasse, og resten til at øge likviditeten.

Catizen

Copy link to section

Catizen er et andet viralt minispil, der byder på yndige katte og har fået over 12 millioner spillere siden lanceringen. Spillere skal stryge for at kombinere katte for at øge deres niveau og værdi.

I modsætning til de førnævnte spil er dette ikke en ideel klikker og kræver, at spillerne er opmærksomme. Denne lidt anderledes tilgang har gjort Catizen mere engagerende end andre spil.

Spillere står for en kattecafé, hvor besøgende kommer og bruger tid med kattene. De belønner brugere med in-game vKITTY-token, som kan bruges til at købe flere katte eller indløses ved at bruge TON-pungen.

Spillet kan allerede prale af over 550.000 betalte brugere.

En kommende airdrop vil belønne spillere baseret på antallet af vKITTY-tokens, de har tjent i spillet. Projektet planlægger at allokere 42% af tokens til samfundet. Interessant nok har projektet annonceret en tildeling på 0% til holdet, som er det eneste på denne liste.

Spillet har også samarbejdet med Ethereum lag 2-protokollen Mantle-netværket. Pluto Vision Labs, studiet bag spillet, så for nylig investeringer fra Binance Labs.



Tokenet er i øjeblikket tilgængeligt for handel før markedet på kryptobørser Bybit og Bitget.

Hvornår kommer luftdråberne?

Copy link to section

Hamster Kombats HMSTR airdrop var oprindeligt sat til juli, men det er blevet forsinket. Der er endnu ikke offentliggjort nogen nyhedsdatoer.

TapSwap sagde, at det vil lancere sin TAPS airdrop engang i løbet af tredje kvartal af 2024. Indtil videre er der ikke blevet offentliggjort nogen meddelelser.

Citizen havde planlagt et airdrop i juli for sine CATI-tokens, men det er blevet forsinket på grund af tekniske udfordringer, som udviklerne citerer.

Selvom kryptofællesskabet ikke har modtaget disse forsinkelser godt, giver de nye spillere en chance for at slutte sig til de millioner af spillere, der allerede er engageret.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.