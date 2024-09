Rolls-Royce-aktier: Er rallyet bygget til at holde?

I dybet af Covid-19-pandemien stod Rolls-Royce over for alvorlig økonomisk nød, hvilket førte til, at virksomheden søgte aktionærstøtte og skar 9.000 jobs for at overleve. Spol frem til nutiden, og Storbritanniens flagskibsingeniør har iscenesat et dramatisk opsving.

Virksomheden rapporterede for nylig om et stigning på 74% i halvårsoverskud, genoptog udbyttebetalinger og gav endda 150 aktier til hver medarbejder.

Denne transformation markerer en af de mest bemærkelsesværdige vendinger i nyere britiske virksomhedshistorie.

Aktiekursudvikling og markedsreaktion

Siden Tufan Erginbilgiç tiltrådte som administrerende direktør i januar 2023, er Rolls-Royce-aktierne mere end firedoblet, hvilket har klaret sig væsentligt bedre end større indekser.

Aktiekursen er steget fra omkring £80 til over £340, hvilket afspejler stærk investortillid til selskabets bedring og udsigter.

Selskabets markedsværdi er steget betydeligt, hvilket viser fornyet investorinteresse og optimisme.

Rolls-Royces økonomiske vending

Rolls-Royces økonomiske resultater har vist en bemærkelsesværdig forbedring. Selskabet rapporterede om en stigning på 74 % i halvårsoverskuddet til 1,2 milliarder pund.

Dette sætter Rolls-Royce mere end halvvejs hen imod sine ambitiøse årlige mål for overskud og pengestrøm, som Erginbilgiç har sat for 2027.

Virksomheden forventer nu at nå mere end 75 % af sit mål på op til £2,8 milliarder i årligt driftsresultat og mere end 65% af sit mål på op til £3,1 milliarder i frit cash flow ved udgangen af dette år.

Erginbilgiçs strategiske ændringer har været afgørende. Han gennemførte betydelige ledelsesomstruktureringer, reducerede dobbeltarbejde og reducerede mellemledelse, hvilket har hjulpet med at strømline driften og forbedre effektiviteten.

Civil luft- og rumfart: En vigtig drivkraft for vækst

Rolls-Royces civile rumfartsdivision har været en væsentlig bidragyder til dens vending. Divisionen, der bygger motorer til verdens største passagerfly, rapporterede, at motorflyvetimerne vendte tilbage til præ-pandeminiveauer.

Marginerne i forretningen steg 18% i løbet af de seneste seks måneder, hvilket indikerer et stærkt opsving og operationel effektivitet.

Virksomheden har genforhandlet tabsgivende kontrakter med kunder for at øge rentabiliteten og planlægger at investere over £1 milliard i de kommende år for at forbedre holdbarheden og ydeevnen af sin Trent-motorfamilie.

Denne investering har til formål at opretholde langsigtet vækst og konkurrenceevne i den civile rumfartssektor.

Diversificerede forretningsenheder: Strømsystemer og forsvar

Rolls-Royces strømsystemenhed, der fremstiller diesel- og gasmotorer til skibe og strømgeneratorer til datacentre, har også vist betydelig bedring.

Divisionens underliggende driftsresultat voksede med 56% til £189 millioner i første halvår. Den underliggende overskudsgrad steg til 10,3 % med forventninger om yderligere forbedring i andet halvår.

I forsvarssektoren har Rolls-Royce sikret sig bemærkelsesværdige kontrakter og forventes at drage fordel af øgede offentlige udgifter, herunder på Aukus-ubådsprogrammet med Australien og USA.

Disse kontrakter vil sandsynligvis bidrage til en vedvarende vækst i omsætningen i forsvarsenheden.

Strategiske udfordringer og fremtidsudsigter

En af de vigtigste strategiske udfordringer for Rolls-Royce er at genindtræde på det lukrative marked for smalkrogede kortdistancefly.

Virksomheden forlod denne sektor for over et årti siden, men har påbegyndt arbejdet med en demonstration af sin Ultrafan-motor, designet til næste generations smalkropsjetfly.

Erginbilgiç har udtrykt en præference for at indgå partnerskaber med et andet firma for at udvikle denne motor, hvilket kan mindske risici og dele udviklingsomkostninger.

Trods stærk præstation står Rolls-Royce over for potentielle udfordringer, herunder forsyningskædeproblemer i hele industrien, som kan påvirke pengestrømmen med op til £200 millioner i år.

Tidlige tegn på pres på flyselskabernes udbytte kan også påvirke efterspørgslen efter flyrejser. Den sande test af Erginbilgiç’s transformation vil komme med industriens næste nedtur, hvor man vurderer, om virksomheden kan bevare sin modstandskraft.

Hvad siger analytikere om Rolls-Royce aktien?

De fleste analytikere har gentaget deres “køb”-vurderinger på Rolls-Royce, med henvisning til virksomhedens stærke præstationer og vækstpotentiale.

Aktien handles i øjeblikket til et multiplum på omkring 25 gange næste års indtjening, hvilket afspejler høje investorforventninger.

Rolls-Royces turnaround har været drevet af stærkt lederskab, strategiske ændringer og en fokuseret tilgang til at forbedre operationel effektivitet.

Virksomhedens civile rumfartsdivision har vist betydelig bedring, og dens diversificerede forretningsenheder er kommet tilbage. På trods af potentielle udfordringer såsom forsyningskædeproblemer og pres på flyselskabernes afkast, er analytikere fortsat optimistiske med hensyn til Rolls-Royces fremtidige vækst.

Den sande test af virksomhedens modstandsdygtighed vil komme med den næste nedtur i branchen, der afgør, om Erginbilgiç’s transformationsindsats har skabt en mere robust og bæredygtig forretning.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.