Dogecoin Core er klar til version 1.14.8, selvom DOGE vælter midt i markedet

Dogecoin (DOGE), den berømte meme-mønt, har oplevet en bemærkelsesværdig nedtur, der afspejler de bredere tendenser, der observeres på kryptovalutamarkedet.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Fra de seneste data er Dogecoins pris faldet til cirka $0,08655, hvilket markerer et betydeligt fald på 18,7% i løbet af de sidste 24 timer.

Dette nylige fald følger en bredere bearish markedstendens, der påvirker store kryptovalutaer som Bitcoin (BTC) og Ethereum (ETH).

Bitcoin testede kortvarigt $49.000 tidligere i dag, før den steg lidt til $52.439 ved pressetidspunktet.

Dogecoin står over for en stor modstand ved $0,100 mark

Copy link to section

Faldet i Dogecoins værdi er særligt slående i betragtning af dens seneste præstation. Kryptovalutaen er faldet fra et tidligere højdepunkt på omkring $0,1079, hvilket betyder et kraftigt fald på over 15% fra dets tidligere niveauer.

I løbet af den seneste uge er Dogecoins værdi faldet med cirka 35,5%, og dens præstation i løbet af de seneste tre måneder afspejler et fald på 36,5%.

Denne periode med betydelig volatilitet understreger de udfordringer, Dogecoin står over for midt i bredere markedsudsving.

De seneste prisbevægelser er blevet påvirket af den overordnede nedtur i kryptovalutasektoren, hvor markedsstemningen har været bemærkelsesværdig bearish, da vi starter ugen.

Prisen handler i øjeblikket under det afgørende $0,100-mærke, som er blevet et væsentligt modstandspunkt.

Den fremherskende bearish tendens understreges yderligere af de tekniske indikatorer; Moving Average Convergence Divergence (MACD) har vist stigende bearish momentum, og Relative Strength Index (RSI) er nu placeret under det neutrale 50-niveau.

Men på trods af de seneste udfordringer, fortsætter Dogecoin med at dominere memecoin-sektoren og har en betydelig markedsandel på 62%. De seneste markedstendenser indikerer dog et behov for forsigtig optimisme.

Dogecoin Core v1.14.8 klar til udrulning

Copy link to section

Parallelt med disse markedsbevægelser er Dogecoin indstillet til at modtage en afgørende opdatering med udgivelsen af Dogecoin Core version 1.14.8.

Dogecoin Core-klienten er afgørende for forskellige opgaver, såsom at engagere sig i netværket, validere transaktioner og videresende transaktioner.

Ifølge en X-bruger med tilnavnet “junior udvikler” har Dogecoin Core 1.14.8 bestået testen “kan flere udviklere pålideligt gengive det nøjagtige output fra kompileringsprocessen”.

The #Dogecoin Core 1.14.8 release has passed its "can multiple developers reliably reproduce the exact output from the compilation process" test!



That means a release is imminent.



Why is this reproducibility important?



1/nhttps://t.co/lN8EflGAxG — ☣ junior developer ☣ (@chromatic_x) August 3, 2024

Denne opdatering fokuserer på at forbedre reproducerbarheden af kompileringsprocessen, et vigtigt skridt i retning af at forbedre netværkets sikkerhed og pålidelighed.

At sikre, at flere udviklere pålideligt kan gengive det nøjagtige output fra kompileringsprocessen, har til formål at styrke tilliden og gennemsigtigheden i Dogecoin-fællesskabet.

Denne sikkerhedsforbedring adresserer bekymringer relateret til potentiel udnyttelse af urevideret kode, som ellers kunne udsætte brugere for sårbarheder.

Mens Dogecoin navigerer i disse turbulente tider, vil investorer og entusiaster følge nøje med for at se, om kryptovalutaen kan genvinde sine tidligere niveauer, eller om yderligere fald er i horisonten.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.