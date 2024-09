Binance rejser $1,2 milliarder i nettotilstrømning på trods af markedsturbulens: Vil dette hjælpe BitBot?

Binance, verdens største kryptovalutabørs, har rapporteret en imponerende nettotilstrømning på $1,2 milliarder i løbet af de sidste 24 timer, ifølge DeFiLlamas CEX Transparency metrics.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Denne store tilstrømning af kapital kommer midt i en bredere markedsvolatilitet og er betydeligt højere end den tilstrømning, som store konkurrenter som OKX og Bybit har oplevet.

Tilstrømningen afspejler en stærk tillidserklæring fra brugerne, selv om kryptovalutamarkedet oplever udsving.

Den overordnede udvikling omkring kryptomarkedet kommer til at gavne Bitbot, en ny Telegram-baseret handelsapp, der lige nu nyder stor popularitet.

Solid investortillid

Copy link to section

Den nylige stigning i nettotilstrømningen er en positiv udvikling for Binances nye CEO, Richard Teng.

Teng, som overtog ledelsen efter grundlæggeren Changpeng Zhaos afgang og en stor amerikansk bøde på flere milliarder dollars for lovovertrædelser, ser kapitaltilstrømningen som et tegn på robust investortillid.

Teng kommenterede: “Dette markerer en af de højeste nettotilstrømningsdage i 2024. På trods af at vi har oplevet betydelige markedsnedgange i de seneste timer, tyder denne tilstrømning på, at investorerne griber muligheden for at købe til lavere priser, når de mener, det er fordelagtigt.”

Teng fremhævede også, at Binance oplevede et bemærkelsesværdigt opsving i de vigtigste tokenpriser, og en af årets højeste handelsvolumener dagen forinden.

“De nuværende markedstendenser understøtter denne observation,” tilføjede Teng.

I januar kunne Binance konstatere en tilstrømning på $3,5 milliarder, kun to måneder efter at moderselskabet havde erkendt sig skyldig i forbrydelser som hvidvaskning af penge og omgåelse af sanktioner.

Bemærkelsesværdigt nok betalte Binance en bøde på $4,3 milliarder til justitsministeriet uden at afvikle nogen kryptoaktiver.

Tengs embedsperiode er dog ikke uden udfordringer.

Han skal føre tilsyn med etableringen af Binances globale hovedkvarter, udpege en ny bestyrelse og sikre, at der udpeges en uafhængig monitor i tre år.

Derudover mangler Binance stadig komplette licenser på vigtige kryptomarkeder, og dets amerikanske datterselskab kæmper med en retssag fra SEC.

Stigende interesse for BitBot midt i Binance-udviklingen

Copy link to section

Mens Binance navigerer sig igennem disse forhindringer, så skifter opmærksomheden i kryptofællesskabet til BitBot.

BitBot afsluttede for nylig et af årets mest succesfulde token-salg, og rejste over $6 millioner.

Platformen lanceres snart og forventes at skabe vækst i handelssektoren med sine avancerede teknologiske og AI-funktioner.

BitBot sigter mod at blive en førende spiller blandt Telegram-handelsbots ved at tilbyde brugerne de bedste handelssignaler til at forbedre deres strategier for kryptovalutahandel.

Lanceringen kommer på et tidspunkt, hvor Telegram mini-apps boomer. Vigtige eksempler inkluderer Hamster Kombat, som har tiltrukket over 232 millioner brugere på verdensplan, og Notcoin, som har en markedsværdi på $1,6 milliarder. TapSwap har også skabt bølger med over 60 millioner brugere.

Analytikere forudser, at Telegram kan blive kilden til de næste store applikationer i både krypto- og teknologisektoren. Hvis disse forudsigelser holder stik, er BitBot godt positioneret til at blive en væsentlig spiller inden for branchen.

For mere information om BitBot, klik her.