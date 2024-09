Disney hæver streamingpriser for Hulu, Disney+ og ESPN+: Her er hvad de vil koste

Disney har annonceret en prisstigning for sine streamingtjenester, inklusive Disney+, Hulu og ESPN+, fra midten af oktober.

Prisstigningen varierer fra $1 til $2 pr. måned for de fleste planer, mens premium Hulu-planerne, som inkluderer live-tv, vil se en mere markant stigning på $6 pr. måned.

Nye prisoplysninger

Fra midten af oktober vil Disney+ Basic blive prissat til $9,99 pr. måned, og Premium-versionen vil koste $15,99 pr. måned.

Hulus annonceunderstøttede plan vil stige til $9,99 om måneden, mens den annoncefrie version vil stige til $18,99 om måneden.

ESPN+, som inkluderer annoncer, vil blive prissat til $11,99 pr. måned.

Disse stigninger kommer som en del af Disneys bredere strategi om at skubbe kunderne mod deres bundtetilbud, som leverer flere tjenester til en nedsat pris.

Bunter og partnerskaber

Disney har længe promoveret bundter af sine tjenester, såsom kombinationen af Disney+ og Hulu eller medtagelsen af ESPN+.

Dette efterår vil den eksisterende Disney+ og Hulu-pakke med annoncer stige med $1 til $10,99 pr. måned.

Den reklamefri pakke vil dog forblive på den nuværende sats på $19,99 pr. måned.

I et strategisk træk for at udvide sine tilbud har Disney indgået partnerskab med Warner Bros. Discovery for at tilbyde et nyt bundt, der inkluderer Disney+, Hulu og Max.

Denne pakke, der blev annonceret i juli, vil være tilgængelig for 16,99 USD med annoncer og 29,99 USD uden reklamer, hvilket repræsenterer en besparelse på 38 % sammenlignet med at købe hver tjeneste separat.

Forbedring af indholdstilbud

Ud over prisjusteringer sigter Disney mod at forbedre værdien af sine streamingtjenester ved at introducere nyt indhold og funktioner.

Fra den 4. september vil alle abonnenter have adgang til ABC News Live og en playliste med førskoleindhold. Derudover planlægger virksomheden at introducere yderligere fire kuraterede afspilningslister for premium-abonnenter, med det formål at berige seeroplevelsen.

Alisa Bowen, præsident for Disney+, understregede virksomhedens forpligtelse til at give værdi til sine abonnenter. “Playlister er det seneste eksempel på, hvordan vi giver den bedste værdi og oplevelse for vores abonnenter, hver gang de åbner Disney+,” sagde Bowen i pressemeddelelsen.

Disneys beslutning om at hæve priserne kommer, mens virksomheden fortsætter med at navigere i det konkurrenceprægede landskab af streamingtjenester.

Prisstigningerne stemmer også overens med Disneys bredere finansielle strategi, da selskabet forbereder sig på at rapportere sit skattemæssige indtjening i tredje kvartal.

Denne indtjening vil give yderligere indsigt i, hvordan streamingtjenesten klarer sig, og virkningen af de seneste prisstigninger på antallet af abonnenter og omsætning.

Prisstigningerne fra Disney afspejler en bredere tendens i streamingindustrien, hvor virksomheder justerer deres prisstrategier for at balancere abonnentvækst med rentabilitet.

Da omkostningerne til oprettelse af indhold og licenser fortsætter med at stige, er streamingplatforme under pres for at sikre, at deres prismodeller kan opretholde langsigtet vækst og investeringer i originalt indhold.

Konkurrenter på streamingmarkedet, såsom Netflix og Amazon Prime Video, står også over for lignende udfordringer.

Disse virksomheder kan reagere med deres prisjusteringer eller nye indholdstilbud for at fastholde og tiltrække abonnenter.

De brancheomspændende justeringer indikerer et landskab i udvikling, hvor forbrugernes præferencer og markedsdynamikken konstant ændrer sig.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.