Den kendte investor Jim Cramer har identificeret to aktier, som han mener er undervurderede efter deres seneste indtjeningsrapporter. Cramer er positivt indstillet over for Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ: AMD) og Eaton Corporation PLC (NYSE: ETN), og opfordrer investorer til at overveje disse aktier midt i deres nuværende svaghed.

Jim Cramer, vært for CNBC’s “Mad Money”, har øget sin andel i begge virksomheder. Tirsdag tilføjede han 75 aktier i AMD og 25 aktier i Eaton til sin portefølje.

Hans Charitable Trust ejer nu i alt 425 aktier i AMD og 300 aktier i Eaton. Begge selskaber rapporterede stærke kvartalsresultater og positive fremtidige guidancer i sidste uge, men deres aktier er hver især faldet med cirka 7% i de seneste dage.

Hvorfor Cramer er bullish på AMD

Advanced Micro Devices overgik Wall Street-forventningerne for sit andet kvartal, hovedsagelig på grund af en betydelig stigning i datacenterindtægter, som mere end fordobledes år-til-år. Baseret i Santa Clara, Californien, er AMD den næststørste producent af datacenterchips, kun efter Nvidia.

Cramers optimisme for AMD er drevet af virksomhedens seneste opjustering af deres MI300X AI-chipsalgsprognose med $500 millioner.

Derudover forudser han, at Intels kamp for at etablere en stærk tilstedeværelse på AI-markedet vil gavne AMD ved at lade det erobre flere markedsandele.

Wall Street-analytikere deler Cramers positive udsigter til AMD og vurderer aktien som “overvægtig” med et gennemsnitligt kursmål på $188.

Dette tyder på en potentiel opside på 40 % i forhold til den nuværende pris.

Hvorfor Jim Cramer købte Eaton-aktier

Eaton Corporation leverede også bedre end forventet indtjening for sit andet kvartal og øgede sin helårsforventning for organisk salg, margin og justeret indtjening pr. aktie.

På trods af dette har aktien fået et hit med 20% over de seneste tre måneder, hvilket Cramer mener udgør en købsmulighed.

Cramer roste Eatons stærke guidance for tredje kvartal, som står i kontrast til bredere økonomiske bekymringer om en potentiel afmatning.

Han bemærkede, at aktien i øjeblikket er lige så overkommelig som nogle af sine jævnaldrende, hvilket gør den til en attraktiv investering.

Analytikere deler også Cramers positive stemning over for Eaton og vurderer aktien som “overvægtig”.

Det gennemsnitlige kursmål for Eaton-aktier er $344, hvilket indikerer en potentiel opside på mere end 20%. Derudover tilbyder Eaton et udbytte på 1,34 %, hvilket giver et ekstra incitament for investorer til at inkludere det i deres porteføljer.

Både AMD og Eaton har vist modstandsdygtighed og potentiale for vækst, selv i lyset af den seneste markedsvolatilitet.

AMDs stærke position på datacenterchipmarkedet og dets fremskridt inden for AI-teknologi positionerer det godt til fremtidige gevinster.

I mellemtiden tyder Eatons robuste indtjening og positive vejledning på, at det kan klare økonomiske udfordringer bedre end nogle af sine konkurrenter.

Cramers godkendelse af disse aktier er en afspejling af deres solide fundamentale forhold og vækstudsigter. Investorer, der leder efter muligheder midt i markedsudsving, kan finde AMD og Eaton som overbevisende valg.

Jim Cramers seneste aktievalg, Advanced Micro Devices og Eaton Corporation, præsenterer overbevisende investeringsmuligheder på trods af deres seneste fald efter stærke indtjeningsrapporter. Med solide fundamentals, positiv fremtidig guidance og stærke tilslutninger fra Wall Street-analytikere er disse aktier godt positioneret til potentielle gevinster. Investorer vil måske overveje at tilføje AMD og Eaton til deres porteføljer for at udnytte disse muligheder.

