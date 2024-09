‘Sund’ dollar-yen korrektion var forsinket, siger tidligere ECB-chef Trichet

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Den seneste styrkelse af den japanske yen, der resulterer i et betydeligt fald i dollar-yen-kursen, ses som en forsinket og sund korrektion snarere end en årsag til panik, ifølge Jean-Claude Trichet, tidligere chef for Den Europæiske Centralbank .

Trichets perspektiv kommer midt i skiftende pengepolitik, geopolitiske spændinger og økonomiske data, der rasler på de globale markeder.

Tre hoveddrivere bag yenens seneste stigning

Yenens seneste stigning kan tilskrives flere faktorer.

Trichet fremhævede tre hoveddrivere: Japans høgagtige pengepolitiske skift, geopolitiske spændinger i Mellemøsten og skuffende amerikanske jobdata.

Disse elementer udløste tilsammen en korrektion i dollar-yen-kursen, som Trichet beskrev som forsinket i betragtning af den langvarige overvurdering af yenen og den omfattende brug af yen-carry trades.

En carry trade involverer at låne en lavrentevaluta, såsom yenen, og investere den i aktiver med højere afkast.

Yenen har været en favorit til denne strategi på grund af Japans historisk lave renter og lave volatilitet.

Bank of Japans nylige beslutning om at hæve sin benchmarkrente og nedtrappe sit obligationsopkøbsprogram udløste dog en hurtig appreciering af yenen, hvilket fik dollaren til at falde næsten 5 % i forhold til yenen i sidste uge.

Dollar-yen-korrektionen havde også ringvirkninger på tværs af globale markeder.

Safe-haven-aktiver som schweizerfranc og amerikanske statsobligationer oplevede øget efterspørgsel, mens aktiemarkederne oplevede volatilitet.

Trichet understregede vigtigheden af at bevare perspektivet og antydede, at korrektionen kunne være gavnlig for markedets langsigtede sundhed.

Han påpegede, at på trods af volatiliteten er der positive sider i de amerikanske, europæiske og globale økonomier, der afbøder behovet for panik.

Amerikanske økonomiske udsigter og Fed-politik

Det amerikanske økonomiske landskab har været et omdrejningspunkt i de seneste markedsbevægelser. En svagere end forventet jobrapport i juli gav anledning til bekymringer om recession, hvilket førte til øgede markedsforventninger til en rentenedsættelse fra Federal Reserve.

Ifølge CME Groups FedWatch-værktøj forventer markederne nu en 75% sandsynlighed for et sænkning af 50 basispoint ved Feds næste møde, op fra tidligere forventninger om en reduktion på 25 basispoint.

På trods af denne udvikling advarede Trichet mod at overreagere på kortsigtede data.

Trichet fortalte CNBC’s “Squawk Box Europe”, at de aktuelle data ikke understøtter en nødsænkning af renten, hvilket tyder på, at Fed bør undgå handlinger, der kan fremkalde unødvendig markedsangst.

Han fremhævede også den vedvarende periode med disinflation i USA og euroområdet som en positiv indikator for økonomisk stabilitet.

Trichet understreger vigtigheden af forsigtighed og forsigtighed

Mens han anerkendte den uventede karakter af de seneste markedsbevægelser, fastholdt Trichet et forsigtigt optimistisk udsigter.

Han understregede vigtigheden af forsigtighed og forsigtighed, frarådede panik og understregede behovet for en grundig analyse af indgående data.

Yenens appreciering og den deraf følgende markedskorrektion, foreslog han, kunne i sidste ende ses som en sund tilpasning, forudsat at bredere økonomiske fundamentale forhold forbliver sunde.

Den nylige dollar-yen korrektion, drevet af Japans pengepolitiske ændring, geopolitiske spændinger og amerikanske økonomiske data, betragtes af Trichet som en nødvendig justering.

Mens markedsvolatilitet er uundgåelig under sådanne korrektioner, forbliver de overordnede økonomiske udsigter positive uden nogen umiddelbar grund til panik.

