Efter cyberangreb på WazirX danner rivalen CoinDCX Rs 500 mio. investorbeskyttelsesfond

CoinDCX, Indiens største kryptobørs, har annonceret etableringen af en Crypto Investors Protection Fund (CIPF) for at kompensere brugere for tab i sjældne scenarier som et sikkerhedsbrud eller andre sådanne uønskede hændelser.

Den hjemmelavede kryptobørs har oprindeligt tildelt 500 millioner Rs til fonden.

Udviklingen, den første for enhver indisk kryptobørs, kommer i hælene på WazirX – en anden førende indisk kryptobørs – der blev ramt af et cyberangreb i sidste måned, hvilket førte til et tab på $230 millioner eller næsten 45% af dets kundemidler fra en af sine tegnebøger.

WazirX har endnu ikke inddrevet de stjålne midler. Cybersikkerhedsfirmaer har identificeret Lazarus, en nordkoreansk hackergruppe, der står bag tyveriet.

Et skridt for at øge tilliden i kryptoøkosystemet: CoinDCX

Ifølge CoinDCX understreger beslutningen af denne fond CoinDCX’s “forpligtelse til at opretholde tilliden i kryptoøkosystemet”.

WazirX-hændelsen har sandsynligvis skræmt krypto-investorer på et tidspunkt, hvor aktører i økosystemet arbejder hen imod at mainstreame aktivklassen og opnå en aktielignende legitimitet for den i landet, ikke mindst set fra regeringsreguleringssynspunktet.

I en kommentar til motivationen bag dannelsen af fonden sagde Sumit Gupta, medstifter af CoinDCX,

I et ekstremt sjældent tilfælde af et sikkerhedsbrud eller en uønsket hændelse, vil denne dedikerede fond give et ekstra lag af beskyttelse, der sikrer, at vores kunders aktiver forbliver sikre og intakte. Vi forpligter os til at tilføje 2 % af mæglerindtægterne til korpuset og øge puljestørrelsen over tid. Vi vil fortsat overvåge fondens størrelse og holde balancen på et niveau, der er tilstrækkeligt til at beskytte vores brugeres aktiver. CIPF vil være en af sin slags og et væsentligt skridt i retning af at opbygge langsigtet tillid til det indiske kryptoøkosystem.

Gupta sagde, at aktiverne under forvaltning hos CoinDCX i øjeblikket er diversificeret på tværs af flere hvælvinger, der sikrer et ekstra lag af sikkerhed.

I et interview med Invezz tidligere på måneden, på et spørgsmål om, hvorvidt WazirX-hændelsen havde påvirket andre indiske udvekslinger eller ville blive brugt som et signal til at gense sikkerhedsforanstaltninger, havde Gupta sagt, at det var business as usual hos CoinDCX, da kryptoaktiver opererer i en global kontekst, og det er usandsynligt, at en enkelt begivenhed vil påvirke markedet som helhed væsentligt.

WazirX kæmper for at bringe stjålne penge tilbage

Angrebet har kastet WazirX ud af gear.

I det seneste træk indgav børsen tirsdag, næsten 20 dage efter angrebet, en første informationsrapport (FIR) vedrørende tyveriet.

Siden angrebet har børsen forsøgt at finde på forskellige nye måder at arbejde hen imod at få midlerne tilbage, samtidig med at investorernes tillid er intakt.

Det annoncerede et dusørprogram, hvorunder virksomheden sagde, at det ville belønne enhver med “handlingsorienteret intelligens”, der fører til indefrysning af midlerne med en belønning på 23 millioner dollars, samt et incitament på 5 % af det inddrevne beløb som en hvid hat-belønning.

Nogle af dets desperate tiltag har dog tiltrukket sig megen kritik.

Senere i sidste måned annoncerede børsen en plan om at “socialisere” tabene. I henhold til den foreslåede plan, som den i sidste ende skrinlagde efter en meningsmåling stemte imod den, ville WazirX give kunderne adgang til og handle kun 55% af deres aktiver på børsen, mens de resterende konverteres til stablecoins (USDT) og låses af børsen.

Planen gjaldt for en kunde, selvom hans aktiver ikke blev stjålet.

Gupta havde smækket den foreslåede plan på ‘X’. Han sagde, at planen ikke var fællesskabet først, og den måde, WazirX håndterede krisen på, “skadede økosystemdeltagere”, og opfordrede børsen til at genoverveje den.

Edul Patel, administrerende direktør for Mudrex, en anden indisk kryptobørs, kritiserede også virksomhedens krisestyring som værende “dybt mangelfuld”.

Han sagde, at WazirX også fortsatte med at fungere i tre dage efter hacket i en beslutning, der ikke kun kompromitterede brugersikkerheden, men også “eroderede tilliden”.

I mellemtiden har WazirX CEO Nischal Shetty sagt, at han er i forhandlinger med de fleste store globale børser for at få støtte og endda lede efter en potentiel køber.

