Amerikansk politikgruppe foreslår skattefri Bitcoin økonomisk zone: Er det muligt?

En nyoprettet politisk gruppe i USA har foreslået at skabe en Bitcoin skattefri digital økonomisk zone (DEZ).

USABTC-politikgruppen leder forslaget og har til formål at skabe et skattefrit paradis for handel og akkumulering af Bitcoin uden at pådrage sig kapitalgevinstskat. Initiativet har til formål at sætte skub i landets økonomi.

Ifølge gruppens hjemmeside har USA brug for “nye løsninger” for at imødegå den stigende statsgæld, og Bitcoin bliver hyldet som en “mulighed”, der kan “sikre USAs og dets borgeres økonomiske fremtid.”

Forslaget planlægger dog ikke at underminere den amerikanske dollars rolle, men snarere at styrke den.

En trinvis tilgang

Copy link to section

Forslaget går ind for at oprette en DEZ i stedet for et direkte køb af Bitcoin. Det økonomiske område ville give mulighed for skattefrie Bitcoin-transaktioner i håb om at tiltrække investorer og lette generering af velstand inden for et reguleret miljø.

Forslaget opfordrer indtrængende til oprettelsen af et token kaldet USABTC, som fungerer som et fastgjort Bitcoin-system.

Det ville blive drevet af et lag 2-netværk, hvor gruppen fremhæver Stacks, en lag 2-blockchain til Bitcoin-netværket, som en mulig løsning.

En skatteindløsningspolitik ville blive etableret ved at installere en exitskat på at konvertere den erhvervede Bitcoin til fiat-valuta og dermed skabe en ny indtægtskanal for regeringen.

Alle indløsningsprocesser vil være direkte og vil ikke involvere tredjepartsudvekslinger.

Skattebetalinger ville blive direkte overført til en kontrolleret tegnebog via en smart kontrakt.

USABTC planlægger at implementere DEA i faser, hvor den første fase forventes at blive lanceret i 2025.

Som et indledende trin forventes præsidenten at udstede et udøvende direktiv, der godkender brugen af Exchange Stabilization Fund (ESF) til at købe og handle med Bitcoin.

ESF er en nødreservefond oprettet af Kongressen i 1934 under Gold Reserve Act og bruges i perioder med økonomisk stress til at stabilisere værdien af den amerikanske dollar.

Herefter vil den næste fase involvere udarbejdelse af juridiske udtalelser for at klassificere Bitcoin i henhold til Gold Reserve Act af 1934, initiering af lovgivningsmæssige bestræbelser på at etablere DEZ og samarbejde med IRS for at udvikle rammerne for særlig skattebehandling og skattefri kapitalgevinster inden for DEZ.

Andre initiativer i efterfølgende faser inkluderer planer om at lancere offentlige uddannelseskampagner og implementere “nødvendig teknologiinfrastruktur, herunder blockchain-integration, smarte kontrakter og sikre tegnebøger.”

Gruppen forventer, at DEZ vil være operationelt i 2026, hvis alle regulatoriske godkendelser er opfyldt.

Forslaget kommer midt i en masse aktivitet i USA omkring Bitcoin og kryptovalutaer på det seneste.

Bitcoin buzz i USA

Copy link to section

I sidste uge introducerede senator Cynthia Lummis loven om at øge innovation, teknologi og konkurrenceevne gennem Optimized Investment Nationwide (BITCOIN), som søger at etablere en reservefond ved hjælp af Bitcoin.

Men i modsætning til USABTC-forslaget opfordrer lovforslaget til oprettelsen af et “decentraliseret netværk” af sikre Bitcoin-lagringsfaciliteter til at indeholde maksimalt 1.000.000 Bitcoins erhvervet af regeringen over mindst 20 år.

Ideen om at bruge Bitcoin til at adressere den amerikanske gæld blev også bragt af præsidentens håb Donald Trump under Bitcoin Nashville-konferencen. I mellemtiden har hans søn, Trump Jr., også drillet en kommende meddelelse relateret til kryptovalutaer, som han hævder vil “ryste” markedet.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.