Uniswap, Raydium tokens snubler; fokus skifter til DTX-børs

De decentraliserede børs (DEX) tokens har sluttet sig til resten af kryptobranchen i et dybt frasalg. Uniswap (UNI), den største DEX i branchen, har trukket sig tilbage til $5,56 – et fald på over 66% fra sit højeste punkt i år.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

På samme måde er Raydium (RAY), den største Solana DEX, faldet til $1,60, hvilket er meget lavere end det højeste punkt ved $3,30 fra år til dato. Andre DEX-tokens som Jupiter og dYdX er også faldet kraftigt i de seneste par uger.

Den samme tendens er sket i den centraliserede børsbranche, da Coinbase-aktien har trukket tilbage til $180, et fald på 37% fra dets højeste niveau i år. Dog, og på trods af disse problemer, så kører DTX Exchange for fuld damp, mens dets token-salg fortsætter.

DEX-volumen er faldet

Copy link to section

Denne tendens fandt sted, da de seneste data viser, at den samlede volumen handlet på DEX-platformene er faldet fra det højeste punkt i år. Dataene viser, at selvom den samlede volumen steg til over $190 milliarder i juli, så var den stadigvæk lavere end de $250, der blev håndteret i marts i år.

DEX volumen | Kilde: DeFi Llama

Det seneste fald var på grund af det seneste frasalg af Bitcoin og de andre altcoins. Efter at have steget til et rekordhøjt niveau på $73.500 i marts, så har Bitcoin bevæget sig ind på et bjørnemarked og svævede omkring $54.000 denne torsdag morgen.

Denne tendens kunne fortsætte, hvis kryptovalutaerne forbliver under pres i de næste par måneder, som nogle analytikere forventer. De citerer de seneste udfordringer forårsaget af renteforhøjelsen fra Bank of Japan (BoJ), som har ført til en stor afvikling af en carry-handel anslået til over $500 milliarder.

Udbetalingen af DEX-tokens som Raydium og Uniswap afspejler tilbagetrækningen hos andre kryptovalutaer som Ethereum og Solana, der begge har trukket sig tilbage.

DTX Exchange trodser tyngdekraften

Copy link to section

På trods af udfordringerne i kryptobranchen er der ét aktiv, der kører for fuld skrue: DTX Exchange.

Data på hjemmesiden viser, at børsen har rejst over $1,23 millioner i løbet af de sidste par uger, hvilket gør det til et af de bedste token-salg i år.

DTX Exchange har til formål at ændre krypto- og aktiehandelsbranchen ved at inkorporere disse aktiver i en decentral platform. Ved hjælp af platformen vil brugerne kunne købe og sælge tusindvis af aktiver som kryptovalutaer, forex, differencekontrakter og råvarer.

En anden fremtrædende funktion er, at brugerne vil kunne få adgang til op til 1.000x gearing, når de bruger platformen. Vigtigst af alt håber udviklerne, at platformen vil håndtere over $175 millioner i volumen til at begynde med, en volumen, der vil give den et overskud på $3,5 millioner dagligt.

Noget af dette overskud vil gå tilbage til VIP-investorerne i forsalget, hvilket vil give dem gode muligheder for passiv indkomst.

Derfor giver investering i DTX-token brugerne en chance for at eje en platform, der er klar til at dominere krypto- og CFD-markederne. I årenes løb har lignende projekter skabt millionærer.

For eksempel har Uniswaps UNI-token en markedsværdi på over $3 milliarder, hvilket gør det større end nogle velkendte virksomheder som GameStop, SiriusXM og AMC Holdings. Alle disse firmaer har produceret millionærer gennem årene. I modsætning til meme-mønter som Dogwifhat er DTX et kryptoprojekt med en reel nytteværdi, hvilket betyder, at det kan klare sig godt over tid. Du kan købe DTX-tokenet på projektets hjemmeside.