Alfabet og Microsoft indtjening tilgang: Microsoft ser ud som den sikreste indsats

Når indtjeningssæsonen nærmer sig, er alle øjne rettet mod tech-giganterne Alphabet og Microsoft, og de to er klar til at rapportere deres økonomiske resultater i de kommende dage.

Alphabet, Googles moderselskab, offentliggør sin indtjening den 29. oktober, efterfulgt af Microsoft den 30. oktober.

På trods af at begge virksomheder har postet fremgang i år, ser Microsofts aktie ud til at være et stærkere spil på vej mod indtjening, da Alphabet kæmper med lovgivningsmæssig modvind og øget konkurrence inden for kunstig intelligens (AI), ifølge en rapport fra Barron’s.

Alphabets aktie er steget 17% i år til $162,93, mens Microsoft er steget 11% til $416,72.

Begge aktier er dog faldet fra deres toppe i juli på $191,18 for Alphabet og $467,56 for Microsoft, hvilket afspejler bredere markedsudfordringer, der påvirkede mega-cap tech-virksomheder hen over sommeren.

Alfabetets udfordringer

Alphabets seneste kampe kan i høj grad tilskrives voksende bekymring over kapitaludgifter og regulatorisk pres.

I andet kvartal rapporterede Alphabet, at kapitaludgifterne var steget til $13,2 milliarder, op fra $12 milliarder i det foregående kvartal, drevet af investeringer i AI-infrastruktur.

Efterhånden som konkurrencen fra rivaliserende AI-søgemaskiner skærpes, er Googles dominerende stilling på søgemarkedet i stigende grad udsat.

Denne konkurrence kan udhule dens markedsandel og påvirke den langsigtede rentabilitet.

Ud over disse udfordringer står Alphabet over for juridiske kampe, der kan påvirke virksomhedens forretningsmodel markant.

I august afgjorde en dommer, at Google har monopol på de generelle søgetjenester og generelle tekstannonceringsmarkeder, og det amerikanske justitsministerium har foreslået, at det kan være et middel at opløse virksomheden.

Itaú BBA-analytiker Thiago Kapulskis udtrykte bekymring over de potentielle konsekvenser af disse regulatoriske udfordringer, og udtalte i et nyligt notat,

De foreslåede løsninger øger vores bearishness, da vi opfatter en potentiel risiko for strukturelle ændringer på søgemarkedet, som er en vigtig drivkraft for Alphabets rentabilitet.

Han tilføjede: “Hvis en ny konkurrent dukker op, tror vi, at Alphabets økonomi kan blive væsentligt påvirket.”

Som følge heraf kan Alphabets aktie forblive under pres, medmindre virksomheden giver stærk vejledning om AI-investeringer og dets fremtid i søgeindustrien under indtjeningsopkaldet.

Manglende imponering kan resultere i et yderligere fald i aktiekursen.

Microsofts væksthistorie og AI-investeringer

I modsætning hertil ser Microsoft ud til at være i en stærkere position på vej mod indtjening.

Ligesom Alphabet har Microsoft investeret kraftigt i AI, men dets AI-relaterede udgifter, især gennem partnerskabet med OpenAI, skaberen af ChatGPT, ses som et strategisk langsigtet træk.

Mens nogle investorer er forsigtige med tidslinjen for AI-afkast, mener mange analytikere, at Microsofts robuste cloud-computing-forretning, Azure, er den reelle katalysator for fremtidig vækst.

Brad Sills, analytiker hos BofA Securities, er fortsat optimistisk med hensyn til Microsofts udsigter, og vurderer aktien som et køb med et kursmål på $510. I et forskningsnotat skrev Sills,

Vi tror på, at der vil være en acceleration af Azure-væksten i andet halvår, hvilket ville være en positiv katalysator for aktier.

Denne forventede vækst i Microsofts cloud-forretning kan give et markant løft til virksomhedens overordnede præstation og styrke dets position som et topvalg for investorer.

Analytikervurderinger og -vurderinger

Ifølge FactSet forbliver flertallet af analytikere positivt på begge selskaber.

Af de 58 analytikere, der dækker Microsoft, vurderer 53 det som et køb, mens kun én analytiker vurderer det som et salg.

I mellemtiden vurderer 54 af de 68 analytikere, der dækker Alphabet, det som et køb, og ingen anbefaler en salgsvurdering.

Alphabets værdiansættelse afspejler nogle af de risici, der er forbundet med dets regulatoriske og AI-udfordringer.

Aktien handles i øjeblikket til 19,5 gange forventet indtjening i de næste 12 måneder, under dets femårige gennemsnit på 23 gange.

Microsoft handler på den anden side til 30,1 gange terminsindtjening, lidt over dets femårige gennemsnit på 29,3 gange.