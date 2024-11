USD/CNY-analyse: renminbi-udsigter efter Kinas BNP-data

Den kinesiske renminbi holdt sig stabil over for den amerikanske dollar, efter at landet offentliggjorde de seneste data for BNP, industriproduktion og detailsalg. USD/CNY-kursen handlede til 7,1178, 1,54% over det laveste punkt i denne måned.

Advertisement Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Kinas BNP-data

Copy link to section

Den kinesiske økonomi fortsatte med at vokse i et langsommere tempo end forventet, efter at National Bureau of Statistics (NBS) offentliggjorde de seneste BNP-data.

Advertisement

Tallene afslørede, at økonomien voksede med 0,9 % i 3. kvartal, hvilket manglede analytikerestimatet på 1,0 %. Den var vokset med 0,7 % i andet kvartal.

Denne vækst udmøntede sig i en årlig vækst på 4,6 %, også lavere end 2. kvartals vækst på 4,7 %. Det var også på linje med, hvad analytikerne forventede, men lavere end målet på 5 %, som Beijing havde sat.

Kina offentliggjorde også andre stærke økonomiske tal. Detailsalget steg med 3,2 % i september efter en vækst på 2,1 % i det foregående kvartal.

Dette er en vigtig rapport, fordi de seneste ledende indikatorer viste, at detailsektoren bremsede op. For eksempel sagde LVMH, det største mærke i luksusindustrien, at dets forretning fortsatte med at klare sig dårligere end markedet i tredje kvartal.

Andre kinesiske online-forhandlere som Alibaba, JD.com og PDD Holdings udgav også relativt svagere tal end forventet.

Kinas detailsalg har været svagt på grund af det forværrede arbejdsmarked, og efterhånden som flere mennesker prioriterede nedbringelse af gælden frem for udgifterne. I en note til Invezz sagde Maggie Wang, en 35-årig dame:

»Økonomien har det ikke godt, og derfor har vi bevidst reduceret vores udgifter i år. Vi fokuserer på at reducere vores gæld først, indtil tingene bliver bedre.”

Kina detailsalg, industriproduktion og huspriser

Copy link to section

Detailsalget klarede sig sandsynligvis godt på grund af inflationssituationen i landet. Data udgivet tidligere på ugen viste, at det overordnede forbrugerprisindeks (CPI) faldt fra 0,4 % til 0,0 % på MoM-basis og fra 0,6 % til 0,4 % på årsbasis.

En anden rapport viste, at Kinas industriproduktion havde en beskeden forbedring i september. Den voksede med 5,4 % på årsbasis, højere end medianestimatet på 4,6 %. Den steg med 4,5 % i august. Arbejdsløsheden steg til 5,1 % fra 5,3 % i den foregående måned.

USD/CNY reagerede også på de svagere boligdata. NBS sagde, at husprisindekset faldt fra 5,3 % i august til 5,8 % i september.

Derfor betyder disse tal, at økonomien sandsynligvis vil fortsætte med at klare sig godt i de kommende måneder på grund af den nyligt annoncerede stimuluspakke.

Regeringen arbejder på at øge udgifterne og investere i strategiske sektorer. For eksempel har det afsløret over 70 milliarder dollars i midler til at redde ejendomssektoren, som kollapsede efter Bejing ændrede sin nationale politik om gæld. I en note sagde analytikere hos Bloomberg:

“Stærkere end forventet overskriftslæsninger … betyder ikke, at Kinas økonomi er i bedring. Ser vi fremad forventer vi, at økonomien tager fart, men kun gradvist.”

Federal Reserve rentenedsættelser

Copy link to section

USD/CNY og USD/CNH-kurserne reagerede også på de seneste amerikanske økonomiske tal og deres implikationer på Federal Reserve.

Data udgivet torsdag viste, at det overordnede detailsalg steg fra 0,1% i august til 0,4% i september, højere end medianestimatet på 0,3%. Salget steg med 1,74 % på årsbasis.

Kernedetailsalget, som ekskluderer de volatile fødevare- og energipriser, steg fra 0,2 % i august til 0,5 % i september, hvilket er højere end medianestimatet på 0,1 %.

Detailsalg er vigtige tal af to grunde. For det første er detailsektoren en af de største arbejdsgivere i USA. For det andet er det en god forudsigelse af forbrugernes forbrug, den største del af det amerikanske BNP.

Flere data viste, at den amerikanske fremstillingsproduktion faldt med 0,4% i september, mens industriproduktionen faldt med 0,3% i løbet af måneden. Disse fald var værre, end de fleste analytikere havde forventet. USA’s første arbejdsløshedsansøgninger steg til 241.000, mens de fortsatte krav faldt til 1.867 mio.

Disse tal betyder, at Federal Reserve sandsynligvis vil forblive under pres i de kommende møder. Analytikere ser, at banken vælger en rentenedsættelse på 0,25 % i stedet for de 0,50 %, den sænkede ved det sidste møde.

USD/CNY teknisk analyse

Copy link to section

USD/CNY-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at USD til CNY-kursen bundede på 7,017 i september og er steget til 7,12. Det er sprunget til sit højeste punkt siden 11. september og bevæget sig over det 50-dages glidende gennemsnit.

Relative Strength Index (RSI) og MACD-indikatorerne har peget opad, hvilket betyder, at det har bullish momentum.

Derfor vil USD/CNY-kursen sandsynligvis fortsætte med at stige, da tyre målretter det næste vigtige modstandspunkt på 7,20. Flere ulemper vil blive bekræftet, hvis parret falder under nøglestøtten på 7.017.