Boeing, fagforening indgår foreløbig aftale for at afslutte strejken: Hvad sker der nu?

Boeing og dets fagforening har indgået en foreløbig aftale, der kan afslutte den månedlange strejke, som har standset produktionen af nøglefly som 737 MAX og 777.

Strejken involverede omkring 33.000 arbejdere, som forlod jobbet den 13. september efter at have afvist et tidligere forslag, der omfattede en lønstigning på 25 % over fire år.

Det nye forslag tilbyder en grundlønstigning på 35 % inden 2028, med en øjeblikkelig stigning på 12 % for at hjælpe med at opveje inflationen.

Hvis den godkendes, kan timelønnen for erfarne arbejdere nå $70 ved udgangen af kontrakten, svarende til cirka $140.000 årligt, eksklusive overarbejde eller bonusser.

Bonusudbetalinger og 401(k) bidrag inkluderet i forslaget

Aftalen indeholder også en ratificeringsbonus på $7.000. Mens fagforeningen søgte en tilbagevenden til ydelsesbaserede pensioner, valgte Boeing et engangsbidrag på $5.000 til medarbejdernes 401(k)-ordninger.

Derudover vil virksomheden matche medarbejderbidrag op til 8 % af den årlige løn og yde et automatisk bidrag på 4 % til 401(k)-ordninger.

Den fungerende arbejdsminister Julie Su spillede en nøglerolle i at hjælpe begge sider med at bryde dødvandet, hvilket gjorde det muligt for fagforeningen at nå frem til et forhandlet forslag. I en erklæring skrev fagforeningen på X (tidligere Twitter),

Med hjælp fra sekretær Su har vi modtaget et forhandlet forslag og beslutning om at afslutte strejken.

Boeing hilste udviklingen velkommen og sagde: “Vi ser frem til, at vores medarbejdere stemmer om det forhandlede forslag.”

Boeing-aktier er indstillet til at reagere efter kapitalrejsningsplan

Strejken har tynget Boeing, som ikke har haft et overskud for hele året siden 2018.

Selskabets aktier lukkede på $155 fredag, et fald på 41% i år, sammenlignet med $163 før strejken.

Investorer forventes at reagere positivt på handlen, når handlen genoptages på mandag, da afslutningen på strejken baner vejen for Boeings planlagte kapitalrejsning.

Boeing indgav for nylig papirarbejde til Securities and Exchange Commission (SEC) for at rejse op til 25 milliarder dollars gennem en blanding af aktier og gældsbeviser.

Analytikere forventer et aktiesalg på mellem 10 og 15 milliarder dollars, hvilket vil hjælpe med at styrke virksomhedens balance og fastholde dens kreditvurdering af investeringskvalitet.

Nedskæringer i arbejdsstyrken og øgede lønomkostninger i horisonten

Mens lønstigningerne forventes at hæve Boeings årlige lønomkostninger med omkring 1,4 milliarder dollars, har virksomheden annonceret planer om at skære 17.000 arbejdspladser ned.

Afskedigelserne sigter mod at generere besparelser på omkring 2 milliarder dollars årligt. Boeing håber, at disse omkostningsbesparende foranstaltninger, kombineret med kapitalfremskaffelsen, vil genoprette dens finansielle stabilitet efter mange års udfordringer.

Virksomhedens økonomiske belastning er blevet forværret af stigende langfristet gæld, som er steget med mere end 40 milliarder dollars siden 2018 efter grundstødningen af 737 MAX.

Efterhånden som driften genoptages, bliver Boeing nødt til at håndtere højere lønomkostninger og overholde leveringsplaner for at tilfredsstille investorer og stabilisere rentabiliteten.

Investorfokus skifter til afstemningsresultat og økonomiske resultater

Fagforeningsmedlemmerne skal stemme om aftalen, som vil afgøre, om Boeing kan genoptage driften uden yderligere afbrydelser.

Hvis aftalen bliver godkendt, kan den markere et vendepunkt for virksomheden, hvilket gør det muligt for virksomheden at fortsætte med sine økonomiske genopretningsplaner og overholde leveringstidspunkter.