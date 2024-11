Boeings nye ansættelseskontrakt sigter mod en lønsum på 1 milliarder dollar over fire år midt i strejke, aktier stiger

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Boeing forventes at pådrage sig over 1 milliard dollars i lønrelaterede udgifter fra et nyt ansættelseskontraktforslag, der er designet til at afslutte en strejke, der har forstyrret dets drift betydeligt, ifølge analytikerestimater udarbejdet af Reuters.

På trods af disse omkostninger steg Boeing-aktien med 4% i mandags, hvilket afspejler investorernes optimisme om, at den månedlange strejke snart kan blive løst.

Omkring 33.000 arbejdere, repræsenteret af International Association of Machinists and Aerospace Workers union, skal onsdag stemme om det nye kontraktforslag.

Strejken, der begyndte for over en måned siden, har standset produktionen af flere vigtige modeller, herunder Boeings bedst sælgende 737 MAX-jetfly, hvilket har forårsaget betydelige forsinkelser og økonomisk pres for virksomheden.

Timingen af afstemningen falder sammen med Boeings resultatrapport for tredje kvartal, hvor selskabet forventes at rapportere et betydeligt tab, blandt andet på grund af strejkens indvirkning.

Boeings nye tilbud til arbejdere

Det nye forslag til arbejdskontrakt tilbyder arbejdere en lønstigning på 35 % over fire år, en ratificeringsbonus på 7.000 USD, en genindført incitamentsplan og forbedrede pensionsbidrag.

Boeing har lovet et engangsbidrag på $5.000 til arbejdernes 401(k) pensionsordninger sammen med arbejdsgiverbidrag på op til 12%.

Disse vilkår repræsenterer en forbedring i forhold til Boeings tidligere tilbud, som var blevet afvist af de strejkende arbejdere.

Selvom forslaget ikke lever op til fagforeningens oprindelige krav om en lønstigning på 40 %, markerer det et væsentligt skridt hen imod en løsning på strejken.

JP Morgan-analytiker Seth Seifman kommenterede aftalen og skrev:

”Men vil medlemmerne acceptere? Vi kan ikke sige det med sikkerhed, selvom det ser ud til at tilbyde næsten alt, hvad fagforeningen bad om.”

Analytikere har anslået, at lønstigningerne og bonusserne vil koste Boeing over 1 mia.

Jefferies-analytiker Sheila Kahyaoglu forventer, at lønrelaterede udgifter vil udgøre cirka 1,3 milliarder dollars under de nye kontraktvilkår.

Boeing står over for udfordringer med at genoprette produktionen

Selvom arbejderne godkender den nye aftale, står Boeing over for betydelige udfordringer med at genoptage produktionen til niveauerne før strejken.

Strejken standsede produktionen af Boeings mest lukrative modeller, inklusive 737 MAX, såvel som dens 767 og 777 widebody.

Analytikere hos RBC Capital Markets advarede om, at det typisk tager 6 til 12 måneder efter en strejke for produktionen at komme sig helt.

“Desuden er virkningen, strejken har haft på den allerede skrøbelige forsyningskæde, usikker,” tilføjede RBC-analytikerne og fremhævede yderligere risici, der kan forlænge Boeings produktionsgenopretning.

Boeing-aktien stiger trods økonomiske forhindringer

På trods af den økonomiske byrde fra lønrelaterede omkostninger og den igangværende forstyrrelse handlede Boeing-aktier til $161 i førmarkedshandel.

Dette markerer deres højeste niveau siden 12. september, lige før strejken begyndte, hvilket indikerer investorernes optimisme om, at virksomheden snart kan løse konflikten og begynde at genoprette produktionen.

I en parallel udvikling er cirka 5.000 arbejdere hos business jet-producenten Textrons facilitet i Wichita, Kansas vendt tilbage til arbejdet efter at have accepteret en femårig kontrakt, der giver lønstigninger på 31 %.

Denne udvikling øger følelsen af optimisme i rumfartssektoren med håb om, at Boeing snart vil følge trop med at løse sine arbejdsmæssige problemer.

Selvom kontraktafstemningen er ivrigt ventet, står Boeing stadig over for udfordringen med hurtigt at øge produktionen og styre strejkens bredere indvirkning på sin allerede strakte forsyningskæde.