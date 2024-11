Ripple-medstifter donerer $10 millioner i XRP for at booste Kamala Harris’ kampagne

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Ripple-medstifter Chris Larsen har givet endnu en kryptodonation til vicepræsident Kamala Harris kampagne.

Den 21. oktober tog Larsen til X for at bekræfte rapporter om, at han havde doneret 10 millioner dollars i XRP-kryptovalutaen til den demokratiske præsidentkandidats kampagne.

Det seneste bidrag følger en donation på 1 million dollar, som Ripple-medstifteren og formanden gav til det politiske aktionsudvalg Future Forward USA i august.

Larsen mener, at Harris vil være god til krypto.

“Det er på tide, at demokraterne får en ny tilgang til teknologisk innovation, herunder krypto. Jeg tror på, at Kamala Harris vil sikre, at amerikansk teknologi dominerer verden, og det er derfor, jeg donerer $10 millioner i XRP til støtte for hende,” skrev Larsen på X.

Harris’ kampagne rejste $100 millioner i september

Rapporter mandag siger, at Future Forward USA rejste 100 millioner dollars i september, med Larsen blandt dem, der ville sprøjte stort på Kamala Harris PAC. Andre til at donere inkluderer $10 millioner fra milliardæren Dustin Moskovitz, $9 millioner fra nonprofitorganisationen Evidence for Impact og $5 millioner fra Illinois-guvernør JB Pritzker.

Selvom Larsens donation til PAC er massiv, er det ikke det eneste bidrag, han har givet til Harris’ kampagne. Han støttede offentligt det Demokratiske Partis nominerede i september. Men ifølge en CNBC-rapport gav Larsen sit første bidrag i valgcyklussen for Harris.

I februar bidrog Larsen med det maksimale personlige beløb på $6.600, og dette kom næsten fem måneder før præsident Joe Biden godkendte Harris.

Dokumenter fra den føderale valgkommission viser også, at Ripple-direktøren bidrog med $100.000 til Harris Action Fund.

Per Forbes, 64-årige Larsens nettoformue ligger i øjeblikket på omkring 3,1 milliarder dollars. Det meste af rigdommen er i kryptovalutaen XRP såvel som i Ripple.

Ripples kamp med SEC

Selvom Larsen har bidraget massivt til Harris’ valgbud – afstemningen er nu lidt over to uger væk – har det bredere kryptosamfund ikke omfavnet den demokratiske kandidat.

Hovedsageligt har det været ned til det fjendtlige miljø, som Biden/Harris-administrationen dyrkede for kryptoindustrien.

Det har især været den regulering ved håndhævelse, som US Securities and Exchange Commission har vedtaget i løbet af de sidste fire år.

En af de sager, der stadig skal afsluttes, er Ripple vs. SEC-sagen.

Kommissionen sagsøgte Ripple og dets ledere Chris Larsen og Brad Garlinghouse i december 2020.

Kernen i retssagen var påstanden om, at XRP var et værdipapir, og at Ripple og dets ledere havde involveret sig i krænkelser af værdipapirer.

I juli 2023 afgjorde en dommer, at XRP ikke var et værdipapir, og Ripple indvilligede i et forlig på $125 millioner med værdipapirvagten.

SEC droppede også sin sag mod Larsen og Ripple CEO Garlinghouse i oktober 2023.

SEC ankede imidlertid rettens afgørelse om XRP-salg. Ripple indgav en krydsanke.