S&P 500 har tilbudt sunde afkast i løbet af de sidste ti år, men investeringslandskabet vil være dramatisk anderledes frem til 2034, advarer David Kostin fra Goldman Sachs.

Bankens chef for den amerikanske aktiestrategi forventer ikke, at det brede markedsindeks vil afkaste mere end 3,0 % årligt i løbet af det næste årti.

Til sammenligning gav det et gennemsnit på omkring 13 % mellem 2013 og 2023.

Kostin citerede urimelige indledende værdiansættelser og usædvanlig koncentration for sit duesyn på lang sigt.

S&P 500 er i øjeblikket oppe tæt på 25 % i forhold til starten af dette år, men meget af det tilskrives kun “Magnificent Seven”.

Kostin forventer, at S&P 500 vil klare sig dårligere end obligationer

Investorer holder sig super bullish på S&P 500, da inflationen vender tilbage til målet på 2,0 %, økonomien forbliver tilstrækkelig stærk, og Federal Reserve planlægger at sænke renten yderligere i november.

Men folk som Google og Nvidia kan hjælpe benchmark-indekset med at skubbe yderligere op så længe, ifølge David Kostin.

“Vores historiske analyser viser, at det er ekstremt vanskeligt for enhver virksomhed at opretholde høje niveauer af salgsvækst og fortjenstmargener over længere tid,” fortalte han kunder i et nyligt forskningsnotat.

Historisk set slår S&P 500 praktisk talt obligationer i form af årlige afkast. Men bankens chef for den amerikanske aktiestrategi ser nu en 72 % sandsynlighed for, at den rent faktisk vil underperforme det 10-årige finansministerium i løbet af de næste ti år.

Vores markedsekspert Crispus Nyaga forventer også, at den overkøbte SPX vil vende i de kommende måneder.

Hvorfor er Goldman Sachs ellers dueagtig på S&P 500?

David Kostin forventer ikke, at investering i S&P 500-indekset vil være tilstrækkelig til at sikre sunde afkast i de næste ti år, også på grund af høje initiale værdiansættelser.

Det nuværende høje niveau af aktievurderinger er en nøgleårsag til, at vores 10-årige fremadrettede afkastprognose ligger i den lave ende af den historiske fordeling.

Goldman Sachs bruger CAPE eller cyklisk justeret pris/indtjening forhold til værdiansættelse og forbliver dueagtig, da højere initial værdiansættelse typisk fører til lavere fremtidige afkast.

Ved 38 gange er denne metrik i øjeblikket i den 97. percentil.

I det værste tilfælde forventer Kostin endda, at det brede markedsindeks vil give et negativt 1,0 % årligt.

Han er dog ikke alene om at forvente lavere afkast end gennemsnittet fra S&P 500 i løbet af det næste årti.

JPMorgan citerede også høj værdiansættelse og enorme finanspolitiske udgifter i et nyligt forskningsnotat, da det forudsagde et årligt afkast på omkring 6,0 % ud af benchmarkindekset i de næste ti år.

Vedvarende inflation kan også krympe multipler, tilføjede investeringsselskabet.