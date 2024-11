Det europæiske bilsalg falder for første gang i to år; Salg af elbiler giver en vis lettelse

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Bilsalget i Europa ramte i september og markerede det første månedlige fald i træk i over to år, da regionens økonomi forblev træg, og forbrugerne skar ned på udgifterne

Advertisement Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

European Automobile Manufacturers’ Association rapporterede om et fald på 4,2% i registreringer af nye biler, i alt 1,12 millioner enheder sammenlignet med samme periode sidste år.

Advertisement

På trods af stigende salg af elbiler bidrog faldet i forbrændingsmotormodeller og et svagt forbrug til faldet.

Økonomiske udfordringer påvirker bilproducenter

Copy link to section

Europæiske bilproducenter kæmper for at øge salget i en stagnerende økonomi, forværret af stigende renter.

Stellantis NV, moderselskabet for Fiat og Peugeot, var blandt de hårdest ramte, med dets registreringer, der styrtdykkede med 26 % i hele regionen.

Mens markeder som Storbritannien og Spanien oplevede små stigninger i salget, registrerede store økonomier som Tyskland, Frankrig og Italien fald, hvilket trak regionens samlede præstation ned.

Den europæiske økonomis afmatning og strammere finansielle forhold har gjort det svært for bilproducenter at lokke købere til.

“Højere renter tynger forbrugernes købekraft,” sagde en brancheanalytiker i en Bloomberg-rapport og tilføjede, at denne tendens kan fortsætte i næste kvartal.

Salg af elbiler giver en vis lettelse

Copy link to section

Et lyspunkt for bilproducenter var stigningen i salget af elbiler, især i Storbritannien, hvor leverancerne steg med 24 % i september.

Bilproducenter har i høj grad nedsat deres EV-tilbud for at overholde regeringens mandater for nul-emissionskøretøjer.

I Tyskland, hvor regeringen diskuterer nye incitamenter for elbilkøbere, voksede salget af elbiler med 8,7 %.

På trods af dette er salget af elbiler i Europa i år til dato stadig faldet med 2,6 %.

Udsigterne for sektoren er fortsat usikre, med planlagte tariffer på op til 45 % på kinesisk fremstillede elbiler, der træder i kraft i de kommende uger.

Både EU og Kina forhandler om at finde alternativer til disse takster, hvor den tyske kansler Olaf Scholz giver udtryk for sin modstand mod afgifterne.

Bilproducenter justerer strategier

Copy link to section

Da forbrugerne fortsat er på vagt over for de høje omkostninger forbundet med elbiler, går europæiske bilproducenter i retning af mere overkommelige modeller.

Renault afslørede for nylig sin €25.000 ($27.053) R5, mens Stellantis lancerede sin €23.300 Citroën ë-C3 bybil.

På trods af disse bestræbelser overvejer Volkswagen AG at lukke fabrikker i Tyskland på grund af faldende efterspørgsel, mens Porsche AG og Mercedes-Benz har skruet ned for deres elbil-ambitioner.

Nedturen for elbiler vækker bekymring for producenter som Volkswagen, Stellantis og Renault, som risikerer at få op til 15 milliarder euro i bøder, hvis de ikke opfylder de strengere europæiske flådeemissionsstandarder, som snart træder i kraft.