Cardano-prisforudsigelse: hvad er det næste for ADA, mens Bitcoin kæmper?

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Cardano er blandt de altcoins, der skal udligne de seneste gevinster, da Bitcoins håb om at komme op på $70.000 lider under pres på nedsiden.

Advertisement Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Da BTC faldt til under $67.000 onsdag, opgav store altcoins vigtige gevinster for at handle tæt på støtteniveauer.

Advertisement

ADA-prisen viste disse udsigter den 23. oktober, hvilket hjalp med at presse den globale kryptomarkedsværdi ned med 2% til 2,4 billioner dollars.

Bitcoin ser negativ handling

Copy link to section

Efterhånden som det amerikanske valg nærmer sig, er en af de vigtigste markedstendenser, der er i fokus, kryptoydelsen af store mønter.

BTC viste dette glimt med en stigning til over $69k i sidste uge. Flagskibets kryptovaluta skred dog fra topniveauer på $69.230 den 21. oktober til et lavpunkt på $66.180 to dage senere.

Nedturen udslettede de stigninger, der er set i løbet af den seneste uge, og skubbede Bitcoin-kursen til negativ over den ugentlige tidsramme.

I dette tilfælde kunne fortsættelse give bjørne mulighed for at målrette de laveste niveauer set i midten af oktober, da priserne var tæt på at ramme $65.000-niveauet.

Et negativt flow for amerikanske spot-Bitcoin-ETF’er, som registrerede nettoudstrømning for første gang efter en syv-dages stribe af nettoindstrømning, tyder på et flip i investorstemningen.

Stablecoin-volumen, der ikke stiger som forventet, bidrager også til afmatningen, med potentielle overskudsoptagelsesaftaler, der sandsynligvis vil påvirke altcoins til for nylig at overgå jævnaldrende på markedet.

Traders ser dog på dykkene som købsmuligheder, da markedet generelt forbliver bullish. Kryptoanalytiker Cold Blooded Shiller opsummerede sit syn på dette via nedenstående diagram delt på X.

Cardano prisudsigt

Copy link to section

Den åbne futures-rente for Cardano (ADA) er steget med 2,4 % i de seneste 24 timer.

Med over $249 millioner i OI for den 12. rangerede kryptovaluta efter markedsværdi, kan nøgleudviklinger, herunder partnerskaber, være afgørende opadgående katalysatorer.

Ifølge Coinglass-data er futures åben interesse i ADA steget fra $152 millioner i midten af august, hvilket er, hvor Cardanos pris ramte den lokale bund på $0,28.

Navnlig viser en stigning i OI interesse for Cardano fra handlende.

Et dobbelt-top-mønster i juli fik ADA til at falde fra $0,43 til $0,28, da kryptomarkedet blødte i begyndelsen af august.

I de seneste tre måneder har bjørne også stoppet tyre over $0,41 to gange.

Den seneste måneds handling antyder dog en stigende trekantmønsterdannelse. Hvis markedsforholdene tilpasses til et breakout, kan ADA genvinde de seneste forsyningszoner som vigtige støtteområder.

Cardano ADA/USD price chart. Source: TradingView

Ikke desto mindre er RSI-linjen (Relative Strength Index) på 50, hvilket tyder på en potentiel bearish fortsættelse. Også bemærkelsesværdig er Moving Average Convergence Divergence (MACD)-indikatoren.

Mens det signalerer en potentiel bullish styrkelse med crossover, mangler købssiden.

At vende dette vil være nøglen til tyre. Ellers kunne Cardanos pris genteste support nær $0,31.

ADA handlede omkring $0,35 i skrivende stund.